美國政府關門影響糧食券發放 4000萬民眾恐面臨斷炊

肯塔基州路易斯維爾的浸信會教堂，週末一早就湧入許多領取食物箱的車輛。受到美國政府關閉波及，農業部轄下的糧食券補助計畫面臨暫時中斷的危機，各州的食物站和教堂都湧現前來求助的低收民眾人潮，食物箱一下子就被領光光。

領取糧食補助民眾傑克森認為，「我認為糧食券SNAP不該被政治化，當我們得餵飽人民時，我們送錢給其他國家時，我們自己的人現在卻也需要食物。」

食物銀行總裁詹姆斯表示，「我們從未遭遇過這種情況，糧食券SNAP的補助被中斷。」

廣告 廣告

紐約布朗克斯區的食物站外，清晨4時就排滿等待領取食物的人龍，目測有好幾百人，是平常的4、5倍。

洛杉磯的一家食物銀行情商國民兵協助包裝食物，以服務需要領取食物的人潮；喬治亞州的非營利組織提供免費食物的得來速站，車輛來來往往沒停過。就讀大學的瓊斯從小就接受糧食券補助，平常半工半讀維持生計，但一想到糧食券可能中斷，他相當擔憂。

領取糧食補助大學生瓊斯說道，「沒有糧食券SNAP補助，很難獲得可以餵飽我們的食物，我們家也是。」

美國營養補充援助計畫SNAP是美國聯邦政府的食物援助計畫，確保低收入家庭、長者、學生和身障人士等弱勢族群能獲得足夠的食物，改善營養狀況。各州政府定期將補助匯入電子福利卡EBT，讓這些族群到賣場購買蔬果、肉類、蛋奶、穀類和罐頭食品，目前約有4200萬美國人接受SNAP的補助。

政府關閉影響SNAP補助計畫，雖然麻州與羅德島州的聯邦地方法院在本週裁定農業部暫時維持SNAP補助發放，避免民眾陷入斷糧危機。

廣告 廣告

而川普政府3日也宣布將動用46.5億美元緊急備用金，暫時發放每戶約半額的SNAP補助，但仍堅持民主黨通過不附帶任何政治條件或政策變更的臨時撥款法案，讓政府重開大門才會全面恢復SNAP計畫。

白宮新聞秘書李威特說明，「是民主黨在拖延讓政府難以發放這些補助，如果你在家裡等著領取糧食券補助就打電話給民主黨，告訴他們該讓政府重開大門了。」

美國總統川普（Donald Trump）回應，「他們只要投票贊成重新開放國家就行，而我們只需要5名民主黨議員，他們那邊有很多民主黨人，我們只需要5個，但共和黨已投了14次票支持重開國家。」

根據美國勞工統計局數據，自從新冠疫情以來美國食品價格上漲超過25%，低收入家庭負擔沉重，許多仰賴SNAP購買日常食物的弱勢民眾如今又因政府關門導致補助暫停，陷入前所未有的困境，目前SNAP補助的4200萬人中兒童佔將近一半。如今在高通膨與聯邦補助減少的雙重壓力下，弱勢家庭面臨的糧食不安問題恐怕將進一步惡化。