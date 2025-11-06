美國政府關門第37天 當局宣布「全美40座機場減班」

美國政府宣布全美40座主要機場航班削減。（圖／達志／美聯社）

根據《路透社》報導，至今美國政府停擺創下歷史最長紀錄37天，交通部長尚恩杜菲（Sean Duffy）宣布，自11月7日（週五）起，在全美40座主要機場實施航班削減措施，涵蓋商業與貨運航班，造成航空公司緊急調整時刻表，並應對大量旅客的詢問與不安。

航空數據分析公司Cirium估計，此項削減每日將導致高達1800班次取消，影響約26.8萬個座位。由於正值旅遊淡季，航空公司雖有較大彈性安排行程，但若停擺持續至感恩節假期，恐將嚴重衝擊運能與營收。

包括達美（Delta）、聯合（United）、西南（Southwest）與美國航空（American Airlines）在內的多家航空公司，股價於週四午後交易時段下跌1％至2％。

多家航空公司也陸續提供彈性改票與取消政策。聯合、美國、達美、邊疆（Frontier）、捷藍（JetBlue）與西南航空皆表示，大部分乘客應不會受到嚴重影響，並將透過加大機型、提高載客數來減少衝擊。

然而，大量旅客湧入社群平台X詢問航班狀況，擔心感恩節返鄉計畫受阻。一名用戶寫道：「請在感恩節週前一週就公告取消航班，不要讓人臨時才知道能不能回家。」

交通部長杜菲指出，此次削減是基於飛航安全考量。由於國會預算僵局導致政府關門，全美約1萬3千名空中交通管制員與5萬名安檢人員被迫無薪工作，部分機場缺勤率已達三成以上，許多員工為謀生兼差，或因無法負擔托育而請假。美國聯邦航空總署（FAA）本已短缺約3500名管制員，停擺前即需輪班加班、每週工作六天。

航空業統計指出，政府停擺迄今，至少已有320萬名旅客受到航班延誤影響。

旅客方面，儘管航班減少可能帶動票價上漲，但不確定性已使消費者支出意願下降。根據美國運輸安全管理局資料，11月首週的航空人流量已低於去年同期。

來自特拉華州、年約40歲的葛蕾絲‧羅格曼（Grace Logeman），為搭乘邊疆航空前往亞特蘭大的航班，於週四開車兩小時抵達紐瓦克機場，卻因班機延誤三小時，錯過飛往多明尼加的轉機行程，無法如期參加妹妹的生日慶祝活動。

「我真的很沮喪，還在電話線上等待客服回應。這場政府停擺已深深影響我，現在我就是受害者。」羅格曼語帶哽咽地說。

根據美國廣播公司（ABC）報導，全美40座主要機場7日起逐步砍班，前20處如下：安克拉治國際機場、亞特蘭大國際機場（ATL）、波士頓洛根國際機場、巴爾的摩國際機場（BWI）、夏洛特道格拉斯國際機場、辛辛那提國際機場（CVG）、達拉斯愛田機場、華府雷根華盛頓國家機場、丹佛國際機場、達拉斯沃斯堡國際機場、底特律大都會區韋恩機場、紐瓦克自由國際機場、勞德岱堡國際機場（FLL）、檀香山國際機場、休士頓霍比機場、華盛頓杜勒斯國際機場、喬治布希休士頓洲際機場、印第安納波利斯國際機場、紐約甘迺迪國際機場、拉斯維加斯國際機場（LAS）。

其餘20處為：洛杉磯國際機場、紐約拉瓜迪亞機場、奧蘭多國際機場、芝加哥中途國際機場、曼非斯國際機場、邁阿密國際機場、明尼阿波利斯聖保羅國際機場、奧克蘭國際機場、安大略國際機場、芝加哥歐海爾國際機場、波特蘭國際機場、費城國際機場、鳳凰城天港國際機場、聖地牙哥國際機場、路易斯維爾國際機場、西雅圖塔科馬國際機場、舊金山國際機場、鹽湖城國際機場、紐澤西州蒂特波羅機場、坦帕國際機場。

