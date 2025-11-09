美國政府關門邁入第40天航班大亂 交通部長警告「感恩節恐一票難求」

因政府關門，美國上千架次航班被迫取消。（示意圖／達志／美聯社）

美國政府關門進入第40天，全美空中交通持續受阻。根據航班追蹤網站FlightAware數據，截至美東時間週日下午，美國境內共超過2200架次航班取消、7200架次延誤，其中以紐澤西州紐瓦克機場的狀況最為嚴重，平均延誤時間超過兩小時。

美國交通部長杜菲（Sean Duffy）8日受訪時警告，若政府停擺無法盡快結束，「航空運輸將會大幅減少」。他指出，若僵局持續，許多計畫返鄉過感恩節的旅客恐怕無法搭上飛機，「因為屆時根本沒那麼多航班能飛」。

廣告 廣告

根據美國聯邦航空總署（FAA）先前宣布，為因應空管人力短缺，已自上週末起調降全美40座繁忙機場的航空運能，預估本週削減幅度達6%，下週將進一步擴大至10%。雖然此措施不適用於國際航班，但FAA提醒部分航空公司可能仍會主動取消部分國際航線。

據了解，空中交通管制員在政府關門期間無薪工作，許多人因疲勞或經濟壓力未到班，導致航班調度能力大幅下降。

杜菲也透露，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾提出可派遣軍方空管人員支援，但他婉拒了這項提議，因軍方人員未具備管理民用機場的正式資格。

儘管情勢嚴峻，美國媒體報導，國會兩黨正在協商可能的妥協方案。參議院8日罕見地召開週末會議，有望於當天就相關立法進行表決，嘗試打破停擺僵局。

美國政府自10月1日起因預算未獲通過而關門，導致數十萬名聯邦雇員無薪，低收入民眾的食品補助也陷入不確定狀態，目前僅確保發放一半月補助金。

民主、共和兩黨持續互相指責對方應為政府停擺與航空混亂負責。白宮7日批評民主黨「製造人為災難」，影響到民眾返鄉與緊急醫療需求；參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則反擊，指共和黨「拿人民生計開玩笑」。

目前僵局卡在預算案內容。民主黨要求納入健保補助經費，共和黨則堅持只通過單純的撥款案。川普總統近日則提議，應直接將健保補助金發放給民眾而非保險公司。

共和黨參議員正推動一項折衷方案，盼能突破僵局，最快可能於8日晚間進行表決。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

日本熊害已釀13死！政府組織殺熊遭抗議 前秋田知事嗆：送去你家

日本東北外海發生規模6.7強震「深度僅10公里」 氣象廳發布海嘯注意報

紀錄片剪輯涉誤導川普演說 白宮女戰狼開戰BBC：百分百假新聞