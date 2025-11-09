美國政府關門 感恩節將至空中交通恐停擺

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國國內線數以千計航班遭到延誤或取消，旅客無所適從。當局今天示警，政府關門危機擴大，國內航空交通「可能很快會幾乎停擺」。

法新社報導，總統川普政府下令全美40座機場減班，以減輕空中交通管制員的工作壓力。

包括至關重要的機場工作人員，許多政府員工要不沒領到薪水，要不強制休假，只能等待共和黨和民主黨的政治僵局落幕。

運輸部長達菲（Sean Duffy）今天受訪表示：「大家都想返家團聚，航空交通卻稀稀疏疏。」美國感恩節假期將於兩週後展開，航空交通壓力只會進一步升高。

「很少航管人員會上班，這代表只有少數班機起降。屆時會有大規模混亂，非常多美國人會感到憤怒。」（編譯：何宏儒）1141110