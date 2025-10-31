美國政府關閉致資金斷流 《自由亞洲電台》宣布停播

《自由亞洲電台》（Radio Free Asia，簡稱RFA）宣布，由於美國政府關閉以及川普政府針對政府資助新聞機構採取的措施，該電台將於當地時間31日終止其新聞運作。《RFA》表示，目前該機構資金狀況已陷入嚴重困境。

《美聯社》報導，過去幾個月來，《RFA》一直以最低限度的人員維持運作，主要在網上發布少量報導，因為川普政府試圖切斷其資金來源。川普團隊認為，像《RFA》、《自由歐洲電台/自由電台》（Radio Free Europe/Radio Liberty）和《美國之音》（Voice of America）這樣的機構管理不善，浪費政府資源。

《自由亞洲電台》總裁兼首席執行官方貝（Bay Fang）表示，為了保存有限的現有資源，並保留在穩定資金來源恢復後重啟運作的可能性，《RFA》正採取進一步措施，負責任地縮減其已經減少的規模。

方貝指出，《自由亞洲電台》將開始關閉海外辦事處，裁員並向員工支付遣散費，這些員工大多自去年3月以來一直處於無薪休假狀態。

與《RFA》類似，同為政府資助的私營企業《自由歐洲電台/自由電台》則表示，其新聞服務將繼續運作，該機構在東歐、中亞和中東地區開展業務。此前，該機構已對川普政府提起訴訟。

《自由歐洲電台/自由電台》表示，他們最後一次收到聯邦政府的撥款是在去年9月。他們目前正依靠儲備金運作，並已採取削減成本措施，如減少與自由撰稿人的合約、減少節目製作以及讓部分員工接受部分有薪休假。

目前尚不清楚為何這兩個機構採取不同的應對措施。儘管兩者具有相同的治理和資金結構，但他們的總部分別設在北美和歐洲，受不同的勞動法律管轄。

《美國之音》則自資金被切斷以來，其運作規模一直非常有限，且由於美國政府關閉，該機構實際上已停止運作。此前，川普政府決定解雇《美國之音》近500名員工。美國聯邦法院則暫停該計畫，使這些員工暫時保住飯碗。一些員工已提起訴訟，試圖阻止川普政府的計劃。

