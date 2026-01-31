美國政府「技術性」關門 AIT粉專又停更：簽證服務盡量不中斷

AIT美國在台協會。李佳穎攝



美國國會預算協商又出現「空窗期」，參議院民主黨與白宮雖已就支出方案達成協議，但因眾議院尚未復會，相關法案無法即時審議，導致數十個聯邦機構預算於美東時間1月31日凌晨零點到期，美國聯邦政府確定再度進入「技術性關門」狀態。

受到聯邦撥款中斷影響，美國在台協會（AIT）30日晚間透過臉書發布公告，表示由於撥款問題尚未解決，在辦公全面恢復之前，AIT官方臉書、Instagram等社群帳號將「不再定期更新」，僅會用於發布緊急安全相關資訊。

廣告 廣告

AIT在聲明中說明，撥款未定期間，美國在台協會台北辦事處及高雄分處，以及美國海外與國內的領事單位，仍會「盡可能」持續提供已完成預約的護照與簽證服務，呼籲已預約民眾暫時無須過度擔心。

AIT也強調，社群帳號暫停日常更新屬於行政配合措施，並非全面停擺，待政府運作與撥款程序恢復正常後，會再重新啟動相關對外資訊發布。

此次美國政府短暫關門，主因在於國會預算審議時程延宕。雖然參議院已於期限前通過一項妥協版本的預算方案，但眾議院目前處於休會狀態，預計2月2日復會後才能安排投票，使法案無法即時完成立法程序。

有外媒指出，近期美國國內因移民執法爭議引發兩黨攻防，成為預算協商卡關的背景因素之一。預期眾議院復會並完成投票後，聯邦政府運作可望於下週初恢復正常。

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

「包吃住月薪4.8萬」行天宮徵才！ 網喊「想投履歷」過來人分享：要神明點頭