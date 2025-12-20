美國政治學者黎安友看美中台關係：川普寧可相信習近平與普丁，不相信CIA和自己的團隊

美國總統川普自年初上任以來，已經再度改變了美國、中國大陸與台灣的三邊關係。川普與中國領導人習近平，更在10月的韓國「亞太經濟合作組織」（APEC）舉辦期間，再度舉行了睽違6年的「川習會」。雙方雖未明言提到台灣，但川普接受北京邀請，並預計在明年4月訪問中國大陸，引發各界關注，也引發諸多揣測。許多人好奇明年的美中台三方關係，究竟會如何發展。

美國知名漢學家、美國哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）本週特地到訪台灣，並接受風傳媒節目「下班國際線」主持人路怡珍的專訪，與主持人展開精彩對談。節目中談及了他對中國、對中美關係、對川普政府，以及美中台三角關係，包含中共解放軍是否會在2027年「武力犯台」的看法，內容相當精采。

川普到底相不相信習近平？

在談論美中關係和韓國「川習會」時，黎安友在本期的「下班國際線」節目中提到，美國總統川普可能寧願相信中國領導人習近平，以及俄羅斯總統普丁，而不是相信美國情報機構，例如中央情報局（CIA）的判斷。黎安友在錄影結束、接受風傳媒專訪時補充說，「他天真地相信其他這些強人（領袖），而不是相信自己的國家安全委員會」。

黎安友解釋，川普在看待自己的下屬、或是美國官僚成員時，並不把對方看作是「與自己平等的人」，而是僅是為是下屬。但相對來說，像普丁或是習近平這樣的強權領導人，反而會被川普視為是平起平坐的溝通對象。

畢業生開心參與紐約哥倫比亞大學畢業典禮。（美聯社）

川普團隊沒有中國專家？

而在回答有關川普團隊究竟是否有中國問題專家、或是有台灣問題專家時，黎安友解釋，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）算是中國問題專家，所以他不會說川普團隊完全沒有這方面的專家。然而，現在問題在於，包含黎安友本人在內，外界並不清楚川普的國安會成員究竟有哪些成員。

黎安友說，他只知道川普從美國國安會裁掉了華裔的副國家安全顧問黃之瀚（Alex Wong）。與此同時，美國國務院也在裁員、有很多官員退休，「所以我不能說他（川普）完全沒有人才。但我認為他削弱了自己的團隊，而且他（川普）也不聽別人的意見。」

而對於美國如果放棄介入俄烏問題，是否會連帶影響美國的亞太政策、對華政策時，黎安友指出，美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）曾說，目前美國最重要的戰場是亞洲，所以美國必須更加關注亞洲，減少對中東和歐洲的關注。

黎安友認為，柯伯吉的說法，是美國目前亞太政策的其中一種觀點，而過去的美國前總統歐巴馬和前總統拜登，事實上也都抱持與柯伯吉相同的這種觀點，所以這個觀點並不只是現在才出現。

美國國防部次長柯伯吉 （ Elbridge Colby ）是川普的戰略寫手之一。（維基百科）

哥大將加強研究台灣

而有關過去黎安友曾在接受台灣媒體訪問時，談到可能會成立「台灣研究中心」（Center for Taiwan Studies）一事，他解釋，他所隸屬的「韋瑟黑德東亞研究所」（Weatherhead East Asian Institute），為不同學院各層級的學生講授亞洲相關知識，「我們想多研究台灣，因為它很重要，很有趣」。

黎安友說，台灣的外交關係、國內政治、文化、企業、晶片產業都很有趣，「台灣有很多非常重要和有趣的方面，所以我們想更多地了解它。我們有一個系列講座。我們邀請了所有講師，從各方面進行講解。內容涵蓋文化、哈爾和桂、政治、韌性、經濟、晶片產業等等」，也已經邀請了多位演講嘉賓。目前在哥大，每個學期大約有六場活動與台灣有關，「我們也希望為學生提供更多支持」。

需要各界捐款支持

據風傳媒了解，由於募款相當困難，加上哥大無法接受來自台灣政府部門的資金捐助，因此原定規劃的哥大「台灣研究中心」，目前很可能會改成「全球台灣倡議」（Global Taiwan initiative）計畫，但仍希望台灣各界繼續支持。

黎安友說，哥大有很多來自台灣的學生，以及對台灣有興趣的各國學生，「所以，我們計劃在開學初舉辦聯誼活動，讓大家有機會透過職涯發展座談會，以及其他學生們感興趣的活動，互相認識」。此外，「我們也希望獲得更多支持，設立一個終身教授職位。這需要一筆捐贈基金，在哥倫比亞大學，設立這個職位需要500萬美元」。

作為美國最資深的中國問題專家之一，現年82歲的黎安友也說，他下學期將首次在哥倫比亞大學開設一門有關於台灣研究的課程，他自己也相當期待。黎安友指出，若獲得足夠的捐贈基金，哥大將在某個系所、或學院設立一個終身教職，職位將向各界開放，而教授的方向則會是全球台灣議題，即台灣問題及其全球背景，「我們也有意舉辦一些高水準的學術會議，可以是開放式的、封閉式的，也可以是開放式和封閉式結合的會議」。

