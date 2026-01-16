美國敲定台灣「晶片免稅條件」！南韓能比照？ 韓媒憂：存在不確定性

圖為三星電子設於越南北寧省的顯示器工廠。路透社資料照



據南韓媒體今天（1/16）報導，美國敲定台灣的晶片免稅條件，而南韓目前仍在與美方談判，在半導體產業，台灣是南韓的重要競爭對手，消息引發南韓各界關注，韓媒認為，先前韓美已達成原則性共識，南韓的半導體關稅，不會受到比其他國家更不利的對待，不過具體上如何落實，仍存在非常多不確定因素。

據韓聯社、《朝鮮日報》與《韓國先驅報》報導，美國商務部本月15日公布美台關稅協議內容，美國對台灣貨品對等關稅稅率為15%，半導體科技業者直接投資與相關信用保證合計5000億美元。

廣告 廣告

另外，正在美國興建新晶圓廠的台灣企業，在工廠施工期間可進口相當於其產能2.5倍的設備或晶片，無須支付232條款規定的關稅，已經在美設廠的台灣晶片業者，也可進口相當於產能1.5倍的晶片，無須額外支付關稅。

韓媒指出，在這種情況下，南韓是否能與競爭對手台灣，享有相同水準的關稅免除，是一大關鍵，美方給予台灣的條件，很可能成為韓美談判時的基準，未來南韓勢必得再度展開磋商，在韓美貿易協議當中，爭取半導體的關稅優惠。

報導提到，去年舉行韓美貿易談判時，雙方尚未敲定半導體關稅，因此具體條件仍未出爐，兩國僅達成原則性共識：南韓的半導體關稅，不會受到比其他國家更不利的對待。

韓媒強調，依照雙方達成的共識，南韓至少應獲得與台灣相同水準的半導體關稅待遇，不過，「不會比台灣受到更不利的條件」具體上會如何落實，仍存在許多不確定性，南韓政府與業界相關人士均表示，仍需透過韓美談判決定實際條件。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）已經表示，半導體企業若要享有關稅優惠，必須提出讓美國「滿意」的投資內容。

南韓政府目前已承諾，對美投資3500億美元，其中造船業投資1500億美元，2000億美元屬於政府層級投資。在民間投資方面，三星電子預計2030年前，在美國德州投入370億美元，建設晶圓代工廠，SK海力士則宣布，在美國印第安納州建立先進封裝廠，投資金額達38.7億美元，這些對美投資能否讓美方滿意，備受外界關注。

更多太報報導

【動畫說時事】台灣關稅拍板15% 在美設廠享232豁免

美針對特定晶片課25%半導體關稅 白宮：只是第一階段

南韓戒嚴事件後拒捕遭求刑10年 尹錫悅今將一審宣判