美國數千人提告讓瘦瘦針神話破滅？醫揭恐怖副作用 英國通報已17死
在台灣俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類減肥與糖尿病藥物，因成效顯著進而許多人將其視為體態管理的熱門選擇。然而，美國有4400名患者對藥商提出訴訟，控訴這類型的針劑對他們的身體造成嚴重危害，像是胃麻痺、腸阻塞等，甚至危害到生命。另外，英國也出現超過千例的胰臟炎報告，其中有17例死亡個案，引發國內針對施打瘦瘦針減重產生疑慮。
歐美都出現嚴重副作用
醫師王姿允在臉書上指出，根據《今日美國》報導，從2023年開始有超過4400名患者對藥商提出訴訟，他們控訴稱「GLP-1受體促效劑（GLP-1 receptor agonists）」，導致他們的身體遭受傷害，並主張藥廠未充分警告可能發生的某些嚴重風險。
訴訟案件中，有75％的人被診斷出胃麻痺或胃輕癱（gastroparesis），還有18％的人出現腸阻塞，另有8％原告出現其他嚴重腸胃道併發症，像是嚴重嘔吐、慢性胃食道逆流或腹痛，甚至需要多次住院治療。
除了腸胃出現問題，還有案例發生突發性失明、嚴重視力變化等，或是其他不良反應像是血栓或肺栓塞、壞死性胰臟炎也層出不窮。不只美國出現病例，英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）也接獲超過千例的胰臟炎報告，其中包含17例死亡個案。
兩家藥廠包括諾和諾德（Novo Nordisk）以及禮來（Eli Lilly）堅稱，這些藥物經過數百項臨床試驗、近20年實際使用與美國食品藥品管理局（FDA）審查，有明確標示已知風險，然而原告認為藥品仿單並未「強調死亡風險」，把有致死副作用的藥物說成「用一輩子也很安全」，讓原告認為受到欺騙。
瘦瘦針風險引關注 醫：僥倖心態恐低估嚴重性
俗稱為「瘦瘦針」的針劑，泛指含有腸泌素類藥物「GLP-1受體促效素（GLP-1 receptor agonists）」，原本被設計用於治療第二型糖尿病，但在臨床使用中，發現它能抑制食慾、延緩胃排空、增加飽足感而達到減重效果，後來也被核准用於體重控制。
隨著瘦瘦針在台灣快速流行，醫界對其安全性與使用風險的討論逐漸升溫。王姿允提醒，部分民眾與醫療現場對藥物副作用的認知不足，加上風險被淡化，恐成為健康隱憂。
她指出，不少民眾在接受用藥或手術時，往往抱持著「副作用不會發生在自己身上」的僥倖心態，而部分醫師說明時，可能過度強調效果、淡化風險，導致民眾低估其嚴重性。
王姿允表示，在美國針對減重針的多起訴訟中，藥廠的法律責任主要在於研發、臨床研究與揭露已知副作用，至於民眾的用藥心態與醫師的說明方式，並不在藥廠可控制的範圍內。她強調，在判決結果尚未出爐前，仍難以完全釐清相關傷害究竟來自「減重行為本身」或是「藥物直接作用」。
另外，王姿允也指出，像是美國案例中還出現胰臟炎、膽結石、嚴重腸胃道副作用及吸入性肺炎，這些症狀往往與「長時間吃、喝不下」有關，因此她個人針對會引發噁心、嘔吐、食慾下降的減重藥物持保留態度，認為快速減重本身就伴隨肌肉流失與脫水風險，使用相關藥物必須格外謹慎，建議以調整飲食進行減重，才不會出現強迫延遲胃排空或因為嘔吐導致脫水的問題。
最後她也提醒，美國的訴訟案是自2023年累積至今，出現上千名受害者，而台灣對於瘦瘦針仍屬初期流行階段，還是要持續關注可能的副作用。
停打恐復胖 9成患者事前不知情
除了用藥安全性爭議，停藥後體重反彈問題也逐漸受到關注。奇美醫院代謝減重中心主治醫師彭瓊慧指出，多數施打瘦瘦針的患者，並未被充分了解「停藥後可能復胖」一事。
門診中彭瓊慧經常遇到在外院接受瘦瘦針療程的患者，療程結束後體重快速回升，才驚覺問題嚴重性。她坦言，約有9成患者在施打前並不知道停藥後可能出現明顯反彈，甚至在得知後感到相當震驚。
她進一步說明，依臨床觀察施打後約1年至1年半體重可能降至最低點，若持續施打，體重多半維持穩定。一旦停止使用，體重往往會再度回升，甚至出現明顯反彈。
醫師揭肥胖關鍵 睡眠與壓力影響大
彭瓊慧也指出，台灣肥胖比例持續攀升，與現代人作息不規律、睡眠不足及長期壓力密切相關。許多體重控制困難的患者，同時伴隨焦慮、憂鬱與睡眠障礙，而良好睡眠有助於分泌「瘦素」，睡不好可能不利於體重控制。
此外，她也觀察到熬夜或壓力大時，民眾特別容易攝取炸物、泡麵等高熱量食物，生活型態也會影響體態。她強調，除非患者有明確醫療需求，如糖尿病或嚴重脂肪肝，否則對於僅以外觀為目標的減重族群，仍會優先建議透過飲食調整、運動與改善作息，達成減重目標。
