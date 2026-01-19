美國數千人示威 聲援伊朗反政府抗議者

（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）數以千計民眾今天在美國各地舉行大型示威，譴責伊朗政府在伊朗國內對反政府抗議者進行的致命鎮壓。

法新社記者在兩地報導指出，數千人在擁有全球最大伊朗僑民社群的洛杉磯遊行，另有數百人在紐約集會。

美國示威者手持標語，譴責「新大屠殺」、「正在醞釀的種族滅絕」以及伊朗政府的「恐怖主義」。

在美國第2大城洛杉磯參加示威的法拉茲（Perry Faraz）說：「我的心情非常沉重，靈魂支離破碎，甚至找不到言語來形容我有多憤怒。」

這名62歲的薪資經理2006年逃離伊朗，本週她得知，一名年幼表親在伊朗的抗議活動中喪生。

她說：「他甚至還不到10歲，實在太可怕了。」

因為對經濟困境不滿引爆的示威活動，在去年12月底迅速演變成大規模抗議，一般認為，這是伊朗領導層近年來面臨的最大挑戰。

伊朗政府展開鎮壓行動後，示威逐漸平息。人權團體形容這場鎮壓是在1月8日開始的通訊封鎖掩護下，由安全部隊進行的「大屠殺」。

總部位於挪威的「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，已證實至少有3428名抗議者遭安全部隊殺害，相關案例來自伊朗境內的醫療體系消息來源、目擊者與獨立管道。（編譯：鄭詩韻）1150119