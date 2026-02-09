美國斬首行動對台灣啟示？ 退役上將蒲澤春示警：美軍親自幫共軍做完美Demo

美國日前對委內瑞拉發動「絕對決心」行動，耗時不到90分鐘，就將委內瑞拉總統馬杜洛夫婦抓走，再次展現美軍「碾壓式」的軍事實力，然而，在被稱為世界最危險地方的台灣，面對中共解放軍近年不斷地武力恫嚇，這次美軍的斬首行動，對解放軍有什麼影響？



台北政經學院基金會近期舉行「正義使命」與「絕對決心」– 從加勒比海到台海座談會，出席人員包括台北政經學院基金會董事長黃煌雄；台北政經學院基金會執行長、退役海軍上將蒲澤春；前國防部情次室情研中心副主任孫秉中；台北政經學院基金會和平與安全中心計畫主持人閻鐵麟。



台北政經學院基金會發佈報告指出，解放軍對於聯合作戰、特種作戰、斬首作戰，並不陌生，近年來在台海、東海、南海，解放軍頻繁從事各類海空聯合演訓，並且多次以陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊等多軍兵種聯合作戰形式，實施對台軍演；另外解放軍朱日和基地亦建有模仿我博愛特區總統府、外交部等建築物，提供解放軍特戰部隊實施對台斬首作戰之訓練用途，此皆顯示解放軍一直在為對台軍事行動所需之聯合作戰、特種作戰及斬首作戰，進行訓練準備。

美軍聯合作戰斬首馬杜洛 成 解放軍仿效最佳案例

報告示警，這次美軍聯合作戰傑出表現，將再度成為解放軍仿效之案例；在無實際戰場可讓其展現聯合作戰實力之限制下，解放軍應會歸納這次美軍行動特點，融入各項演訓計畫中，作為解放軍聯合作戰的訓練參考案例。



也就是說，其實美軍的絕對決心行動，成了解放軍最佳教材，直接幫解放軍示範怎麼執行「斬首行動」。蒲澤春直言，這次美軍的行動，就是幫助共軍做一次完美的Demo，不但做了演練示範之外，更給了中國一個藉口，也就是「美國這世界第一強國，可以到其他國家去幹，那中國自己內戰，難道不能到自己的省來做嗎？」



蒲澤春指出，過去美國可能還可以批評中國的行動，但現在美國自己做了，還能去批評中國嗎？現在中國就是一直演練，隨時等最後一根稻草，「不是他們不能做，而是要不要做。」



至於美國過去曾經執行多次斬首行動，包括海珊、賓拉登等，那是否美國也有可能斬首俄羅斯總統普丁或者習近平？蒲澤春表示，對大國不敢，因為大國都有嚇阻能力在，這個嚇阻就是核武，要考量到這些大國報復的話該怎麼辦，美國是承擔不起的，回顧美國的歷史，他們是吃得下就會吃，但吃不下的絕對不會硬吃，現在也一直說要修理北韓，但始終沒動作，就是因為北韓有核彈。



更多風傳媒報導

