美國斬首行動會引北京仿效？學者：中國防衛系統失靈反成嚇阻。圖為委內瑞拉總統馬杜洛5日在美國紐約市出庭。路透社



美國突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，部分人士擔憂此舉可能讓中國更多藉口侵略台灣，不少中國小粉紅也高喊要對台「複製」類似行動。但有學者認為，美軍這次行動反而會對中國產生「嚇阻」效果，因為委內瑞拉使用的中國製防空系統顯然並未發揮效果。

英國《衛報》報導，美軍1月3日凌晨對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動突襲，以2小時28分完成逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦的行動後，不少人警告，美國的行動可能會讓中國與俄羅斯更加有恃無恐；英國國會外交事務委員會主席索恩伯里（Emily Thornberry）5日就發表類似言論，主張應譴責美國的行動。

不過《衛報》中國新聞資深特派員霍金斯（Amy Hawkins）表示，此事未必會改變北京對台灣的基本思維，因為中國始終主張台灣是中國的一部分，認為台灣問題是內政問題，自然與國際法無關。

華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）曾任美國駐中外交官。他表示，北京迄今未對台動武，「並非因為尊重國際法與國際規範，而是採取不使用暴力的脅迫策略」。

上海資深國際關係學者沈丁立也闡述中國官方立場，強調「兩岸關係不是國際關係，不受國際法規範」。他說：「美國處理委內瑞拉的方式，與兩岸關係毫無相關性。」

霍金斯寫道，真正對中國是否攻打台灣形成最大嚇阻力的，是兩岸的軍力平衡。雖然中國軍力較台灣強大許多，但台灣背後有美國支持的承諾。台灣社會中不少人認為，美軍行動的成功，反而可能中國重新思考動武的代價，因為委內瑞拉大量採購的中國製武器，並未有效防禦美國的攻擊。

根據美國戰略與國際研究中心（CSIS）旗下研究計畫「中國力量」（ChinaPower），中國在2010至2020年間對美洲地區出口的武器，近9成的目的地都是委內瑞拉。

智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國研究中心研究員宋文笛（Sung Wen-Ti）也表示，這次突襲顯示美軍具備「斬首式打擊」的能力，特別是針對以中國防衛系統為主的委內瑞拉。

宋文笛表示：「這應該會形成一種嚇阻力量，迫使北京重新思考，是否要讓自己的軍力與華府正面對決。」

