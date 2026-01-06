美國斬首行動震驚全球 郭正亮示警：叢林國際政治即將展開

美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦震驚國際社會，台灣輿論也開始討論中國大陸是否可能循此模式對台採取「斬首式」軍事行動。前立委郭正亮直言，沒有規則的叢林國際政治即將展開，全世界都將努力偷偷發展核武，目前沒人敢動的國家只剩北韓、巴基斯坦、以色列這三個核武國家。

委內瑞拉總統馬杜洛在國內遭美國活逮。（圖／川普Truth Social）

郭正亮5日上中天節目《大新聞大爆卦》中表示，若大陸攔截運往台灣的海馬斯火箭系統軍購，對岸可以主張美國違反817公報，因為這些武器可以打到大陸。他指出，還有452顆射程300公里的中程飛彈更為關鍵，不過這不是近期內的議題，因為美國交貨可能還要一、兩年時間，但交貨這件事無法掩蓋。

針對媒體人矢板明夫稱「大陸如果武統台灣，美國就會衝到北京執行斬首行動」，郭正亮怒批「胡說八道」，他狠嗆，「你是在作夢是不是？你連金正恩都不敢綁架！」並批評這種胡說八道的言論，卻讓一堆青鳥在那邊嗨。

美國總統川普。（圖／美聯社）

郭正亮強調，核武國家沒人敢動。他指出目前有三個擁有核武的國家，雖然敵人很多但沒人敢動手，分別是北韓、巴基斯坦、以色列，更不用說中國大陸跟俄羅斯。他分析，現在大家討論的是沒有規則的叢林國際政治即將開始，所謂沒有規則就是大國有邏輯、大國互相尊重，但中小國家該怎麼辦。

郭正亮預測，如果伊朗度過經濟危機這一關，一定會拚全力發展核武，這將導致全世界都努力偷偷發展核武。他認為這種國際秩序的改變，將對全球政治格局產生深遠影響，中小型國家為了自保可能紛紛尋求核武能力。

