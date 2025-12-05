美國新國安戰略：強化在拉丁美洲主導地位

美國總統川普(Donald Trump)政府今天(5日)公布備受期待的新國家安全戰略文件，內容顯示美國將調整長期以來的全球角色，更著重於擴大在拉丁美洲的影響力，並強力打擊移民問題。

「國家安全戰略」旨在進一步闡述川普的「美國優先」(America First)世界觀，與過去美國倡議「重返亞洲」的方向明顯不同，但仍將中國列為主要競爭對手。

戰略內容嚴厲指責歐洲盟友，並表示美國將支持與歐盟價值觀唱反調的反對派勢力，特別是針對移民議題。

廣告 廣告

此外，該文件也摒除美國長年以來追求成為「單一超級強權」的想法，稱該構想「註定失敗」。美國仍會防止他國取得主導地位，但「不會耗費鮮血與財富，去壓制世界上所有主要或中型強權的影響力」。

新戰略主張重新調整美軍海外部署，美國要把軍事重心從重要性下降的戰區收回，轉向美洲境內更緊迫的威脅。

文件強調，美國將在拉丁美洲展現更強主導力，包括海上攔截可疑毒梟、介入推翻委內瑞拉在內的左翼政權，並積極主導具戰略價值的資源，例如巴拿馬運河。

文件將川普比作「門羅主義」(Monroe Doctrine)現代化推動者，並宣示：「我們將主張並執行『川普版門羅主義』。」(編輯：楊翎)