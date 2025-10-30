美國新版戰略亞洲防線排除台灣、韓國? 海格塞斯駁斥報導不實

美國戰爭部長海格塞斯。 圖：翻攝自維基百科

[Newtalk新聞] 美國川普政府即將公布新版《國防戰略報告》，外界關注其亞太布局方向。近日有外媒報導指出，美軍可能在新版戰略中調整亞洲防線，僅涵蓋日本，排除南韓與台灣，引發輿論譁然。對此，美國戰爭部長海格塞斯（ Pete Hegseth ） 29 日嚴正駁斥相關說法，強調報導內容並不準確。

根據《韓聯社》報導，海格塞斯在五角大廈記者會上被問及此事時表示：「我不清楚那件事，這不是我熟悉的內容。我認為那份報導並不準確。」他並指出，有關美國計畫削弱對亞洲盟友安全承諾的說法毫無根據。

廣告 廣告

針對外界傳言新版戰略將「轉移焦點」，降低對中國威脅的關注，海格塞斯也予以否認。他表示，報導中所謂的「戰略轉向」是錯誤詮釋，美國並未打算忽視中國的挑戰與威脅。「我們確實認識到必須關注我們所在的半球，但這並不代表會忽略中國的持續威脅與遏制現實。」他強調，新版戰略尚未正式發布，外界不應過度解讀。

《日經亞洲》（ Nikkei Asia ）本月初曾報導，川普政府即將發布新版《國防戰略報告》，核心方向將轉為「美國本土防衛」優先，並研擬 4 種亞洲防線模型。報導指出，最不利的情況是防線僅涵蓋日本，排除南韓與台灣，可能重演 1950 年「艾奇遜防線」的歷史錯誤，誘發北韓與中國誤判情勢。

美國總統川普（Donald Trump）。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

長期以來，美國在亞太地區的安全戰略以「日、韓、台三角」為核心。專家認為，若新版戰略真的削弱對南韓或台灣的安全承諾，不僅將動搖地區信任，也恐影響日本的安全局勢。儘管五角大廈已出面澄清，但外界仍密切關注新版國防戰略的正式內容，觀察川普政府未來在印太地區的實際政策走向。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不是川普說甚麼都ok! 美國提出「這要求」 高市早苗悍然拒絕了.....

中美關係川習會破冰! 川普稱習近平「老朋友」 將與中建立長期良好關係