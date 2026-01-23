美國新版指南「奶油、紅肉」不再雷？專家畫重點：正當飲食應「這樣看」

美國發布最新《2025～2030年飲食指南》，將過去的食物金字塔改成以「倒金字塔」方式呈現。翻攝USDA



美國2026年新版飲食指南出爐，圖示呈現肉類、乳製品與健康脂肪與蔬菜、水果並列上層，引發民眾誤解「可以盡情開吃紅肉、抹奶油」。中華民國血脂及動脈硬化學會與台灣血脂衛教協會今（23）日提醒，不宜將美國新版飲食指引簡化為飲食鬆綁或高飽和脂肪攝取的正當化依據，同時提供五點建議，包含「選擇低脂或脫脂乳品」、「注意鈉攝取」、「持續減糖與全食物」。

美國衛生及公共服務部日前公布新版飲食指南，官方發布的圖示以倒金字塔呈現各類食物的重要性，肉類、乳製品與健康脂肪與蔬菜、水果並列在上層，全穀類被放在下層。

中華民國血脂及動脈硬化學會與台灣血脂衛教協會今聯合發布聲明稿，呼籲國人不宜將美國新版飲食指引簡化為飲食鬆綁或高飽和脂肪攝取的正當化依據，同時提出五點建議，包含「遵循豆魚蛋肉順序」、「選擇低脂或脫脂乳品」、「注意鈉攝取」、「持續減糖與全食物」、「長者與成人分流」。

兩會聲明提及，首先肯定美國最新飲食指引在多項核心原則上，與長期營養科學證據一致，包括「鼓勵以全食物為主、限制添加糖、減少油炸食物、重視份量控制，以及強調膳食纖維與腸道健康的重要性」，然而新版飲食指引所使用的倒金字塔圖示及部分文字表述，可能導致民眾產生錯誤解讀。

兩會聲明也以將紅肉與乳品置於圖示頂端、文字中優先提及紅肉作為蛋白質來源為例，容易被簡化理解為「紅肉可優先或大量攝取」，兩會聲明點出，此一訊息與指引同時強調「飽和脂肪攝取應低於總熱量 10%」的目標並不一致。

兩會聲明認為，豆類等植物性蛋白質在圖示中未被清楚呈現，亦可能弱化其在心血管預防中的重要性；將全穀類置於圖示最底部，亦可能造成主食類不再重要的誤解，與現有大量科學證據不符。

其中，兩會聲明也提到美國心臟學會、美國營養學會及美國營養師協會的意見，他們近期亦分別針對相關爭議提出審慎提醒，包括避免將「蛋白質優先」誤解為「紅肉優先」、留意鈉攝取風險，以及關注指引制定流程與科學證據整合的一致性。

兩會聲明強調，面對資訊混亂，民眾可以五點建議，包含「遵循豆魚蛋肉順序」植物性蛋白與海鮮優先，紅肉最後；「選擇低脂或脫脂乳品」不要盲從美國指引的全脂奶建議，保護心血管健康；「注意鈉攝取」在家烹煮很好，但仍需節制鹽分使用；「持續減糖與全食物」拒絕加工食品；「長者與成人分流」一般成人維持0.8-1.0g/kg 蛋白質，年長者為預防衰弱可提升至1.2 g/kg。

