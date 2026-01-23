美國新版飲食指南 專家：不宜簡化為飲食鬆綁

（中央社記者曾以寧台北23日電）美國政府最新飲食指南重新排列食物類別順序，引起關注。血脂及動脈硬化學會與血脂衛教協會提醒，其圖示與文字恐引誤解，不宜簡化為飲食鬆綁或高飽和脂肪攝取正當化依據。

美國衛生及公共服務部日前公布新版飲食指南，官方發布的圖示以倒金字塔呈現各類食物的重要性，肉類、乳製品與健康脂肪與蔬菜、水果並列在上層，全穀類被放在下層。

中華民國血脂及動脈硬化學會與台灣血脂衛教協會發布共同聲明表示，美國新指南的某些圖示與文字確實造成民眾誤解與無所適從，基於心血管疾病預防與公共健康專業立場，盼助民眾正確理解相關訊息。

廣告 廣告

聲明肯定美國最新飲食指引在多項核心原則上，與長期營養科學證據一致，包括「鼓勵以全食物為主、限制添加糖、減少油炸食物、重視份量控制，以及強調膳食纖維與腸道健康的重要性」等，且這些方向，也都與國內長期推動的健康飲食政策相符。

對於新版飲食指引所使用的倒金字塔圖示及部分文字表述，聲明指出，可能導致民眾產生錯誤解讀。如將紅肉與乳品置於圖示頂端、文字中優先提及紅肉作為蛋白質來源，容易被簡化理解為「紅肉可優先或大量攝取」，此一訊息與指引內同時強調「飽和脂肪攝取應低於總熱量10%」的目標並不一致。

聲明指出，圖示中，豆類等植物性蛋白質未被清楚呈現，可能弱化其在心血管預防中的重要性；將全穀類置於圖示最底部，也違反膳食纖維攝取的健康原則，且可能造成主食類不再重要的誤解，與現有大量科學證據不符。此外，將高碳排的紅肉與乳品置於視覺優先位置，不符合全球永續與減碳的飲食原則。

聲明表示，美國心臟學會、美國營養學會及美國營養師協會，近期都已分別針對相關爭議提出審慎提醒，包括避免將「蛋白質優先」誤解為「紅肉優先」、留意鈉攝取風險，以及關注指引制定流程與科學證據整合的一致性。

血脂及動脈硬化學會與血脂衛教協會共同呼籲，不宜將美國新版飲食指引簡化為飲食鬆綁或高飽和脂肪攝取的正當化依據，應以具完整科學證據與在地化特色的國內指引為主要依循，攝取蛋白質仍應遵循「豆魚蛋肉」順序，並優先選擇低脂、脫脂乳品保護心血管健康；同時注意鈉攝取、持續減糖與拒絕加工食品。（編輯：管中維）1150123