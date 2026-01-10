美國新版飲食指南「捧紅肉打穀物」台灣要照辦？ 營養師點出三大隱憂
美國聯邦政府近期投下一顆營養學界的震撼彈，甫上任的美國衛生及公共服務部（HHS）部長小羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）7日宣布2025-2030年最新膳食指南，這份文件被視為數十年來最激進的政策重置。核心理念從過去的「低脂、高纖」轉向「吃真正的食物（Real Food）」，不僅將紅肉、全脂乳製品與蔬果並列為優先選項，更宣示「終結對飽和脂肪的戰爭」。
面對這股強調高蛋白、回歸原態食物的全球浪潮，台灣衛福部表示將密切關注，預計於今年第二季發布的台灣版飲食指南是否會隨之調整。
倒金字塔重塑 蛋白質與脂肪重返榮耀
這份由 HHS 與美國農業部（USDA）共同發布的新指南，標誌著營養科學的重大轉向。最顯著的改變在於視覺圖表的重繪一個全新的「倒金字塔」結構。在此結構中，過去被建議限制攝取的紅肉、家禽、雞蛋、全脂乳製品，現在與蔬菜、水果並列於金字塔的最頂層，成為建議優先攝取的「核心食物」。反觀過去數十年被視為健康基石的穀物，尤其是精緻碳水化合物，其地位被大幅降級。
新指南明確建議，將每日蛋白質攝取量，從過去僅為避免營養不良的0.8克/公斤體重，大幅提升至1.2至1.6 克/公斤體重。以一位70公斤的成人為例，每日需攝取約84至112克蛋白質。這項改變是為了對抗代謝疾病、肥胖以及老年肌少症，強調高品質動物性蛋白（如牛肉、海鮮）的生物利用率優於植物性蛋白。
終結低脂迷思 飽和脂肪解禁
「我們正在結束對飽和脂肪的戰爭。」甘迺迪在發布會上直言。新指南引用最新科學證據，指出將飽和脂肪限制在總熱量10%以下並無助於降低心血管死亡率。因此，指南建議烹飪用油應回歸天然，優先選擇橄欖油、奶油甚至牛油，並強烈建議民眾，遠離富含亞麻油酸且易氧化發炎的工業種子油（如大豆油、玉米油）。
同時，新指南將矛頭指向當代健康的頭號大敵：超加工食品（Ultra-Processed Foods）。這類含有精緻澱粉、添加糖、色素與防腐劑的食品，目前佔據美國人熱量來源的60%以上。新政策建議對「添加糖」採取零容忍態度，特別是針對幼兒，並呼籲完全避免含糖飲料與包裝零食。這一點獲得了美國醫學會（AMA）的高度肯定，認為這是對抗慢性病與肥胖的關鍵一步。
市場與科學的拉鋸 蛋白質狂熱下的商機與爭議
這股「高蛋白、真食物」的風潮迅速吹向商業市場。根據《Fortune》報導指出，隨著新指南的發布，包括星巴克（Starbucks）、奇波雷（Chipotle）等連鎖餐飲巨頭紛紛推出高蛋白菜單，試圖搶佔這波健康商機。
然而，學界的看法並非全然一致。美國心臟協會（AHA）雖然支持減少加工食品，但對於「紅肉與飽和脂肪解禁」表示擔憂，堅持過量飽和脂肪仍會增加壞膽固醇與心臟病風險。部分營養學家如紐約大學榮譽教授瑪麗昂·奈塞爾（Marion Nestle）則批評，新指南對紅肉的寬容可能受到肉品產業遊說的影響，且與現有的癌症預防建議相左。
面對美國的政策急轉彎 台灣將如何因應？
衛福部部長石崇良9日表示，營養科學日新月異，許多觀念確實需要與時俱進。他舉例，過去認為雞蛋膽固醇過高、全脂牛奶易致胖，但新證據顯示，全蛋與適量全脂奶均為優質營養來源。衛福部國民健康署已著手修訂「每日飲食指南」，將納入美方最新數據與國內專家意見，預計延至2026年第二季正式公布。
然而，國內專家對美版指南持保留態度。中華民國營養師公會全國聯合會副理事長黃翠華在接受《中央社》訪問時指出，美版指南存在「自相矛盾」之處：一方面提倡吃紅肉，另一方面又希望能控制飽和脂肪攝取，這在執行上極為困難。
「這是美國人給美國人的指南。」黃翠華強調，台灣國情不同。她分析：
蛋白質攝取：美國將建議量提升至1.2-1.6克/公斤，其實更貼近台灣現行的實務建議與民眾習慣，這點值得肯定。
紅肉爭議：根據國際癌症研究總署（IARC）報告，每日攝取超過100克紅肉會增加17%大腸癌風險。考量台灣大腸癌發生率居高不下，她不建議國人放寬紅肉攝取。
超加工食品：台灣醫界高度認同限制糖分與加工食品，目前正研擬類似「紅綠燈」的食品標示法，將超加工食品列為紅燈警示。
回歸「天然」是最大公約數
綜合美、台雙方觀點，儘管在「紅肉」與「油脂」的種類上存在學術分歧，但「吃原型食物」與「拒絕超加工食品」已成為全球營養學界的共識。
對於台灣民眾而言，無須過度恐慌或盲目跟風。最穩健的策略仍是參考國健署「我的餐盤」原則：以全穀雜糧為主，豆魚蛋肉類依序選擇（豆製品優先，紅肉適量），並大幅減少含糖飲料與包裝食品的攝取。畢竟，無論指南如何修改，健康的根本始終來自於餐桌上那些未經加工的真實美味。
