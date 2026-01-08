美國新版飲食指南 遠離超加工食品

美國每10個人當中就有7人超重或肥胖，並有超過一半的人患有糖尿病，國民健康問題日益擴大，美國政府發表新版飲食指南，建議美國人應該多吃天然食物，水果和蔬菜，也對超加工食品和精製碳水化合物定義了新立場，呼籲消費者避免食用「包裝、加工、即食或其他含鹽或含糖的食品」，如洋芋片、餅乾和糖果。

「美國人正在面臨全面性的健康危機，超過70%的人超重或肥胖，超過50%的人患有糖尿病，或是糖尿病前期患者，慢性病幾乎影響到每一個美國家庭，我們正在用健康付出代價。」

隨著美國健康危機日益嚴重，白宮發布最新版飲食指南，被稱為「數十年來最具影響力的聯邦營養政策重置」。新版飲食建議，美國人應該多吃天然食物和蛋白質，少吃超加工食品和人工糖。4628702 衛生部長 小羅勃甘迺迪：「蛋白質與健康脂肪不可或缺，而過去的飲食指南卻錯誤地，不鼓勵攝取它們，我們正在結束對飽和脂肪的戰爭，富含蔬菜與水果的飲食，比許多藥物更有效地降低疾病風險，全穀類的表現優於精製碳水化合物。」

官方同時發布全新飲食金字塔，呈現顛倒形狀，將蛋白質、乳製品以及水果和蔬菜，放在金字塔頂端位置，底端則是天然全穀物。 紐約大學營養學教授 奈塞爾：「其背後的邏輯是，如果你要人們不要吃精製穀物，而這份指南就是這麼建議，他們不希望你吃超加工食品，精製穀物 高糖食品和高鹽食品，那你就得吃點別的東西，那能吃什麼呢，剩下的就是蛋白質類食物。」

專家指出，雖然這份新版指南對美國成年人來說，需要一段時間調整，但對下一代的影響最為深遠。 近3千萬兒童營養午餐，將依照新指南來規畫，讓健康飲食從小開始落實。

