美國新版「門羅主義」來臨？唐羅主義又是什麼？一文看懂美國最新安全戰略

2026年1月3日，美國總統川普在海湖莊園召開記者會，說明美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。路透社



美國總統川普3日逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫妻，將兩人送回紐約受審，川普自豪表示，這波行動已超越了門羅主義，而是「唐羅主義」。

什麼是門羅主義？

門羅主義是美國第5任總統門羅（James Monroe）於1823年在國會發表年度咨文，可歸納出3大重點：

1.歐洲各國不能再殖民美洲。

2.美國不會參與歐洲國家內部事務。

3.若歐洲國家對南美或北美進行殖民或政治干預，視為對美國的敵對行為，美國將會介入。

門羅提出這項外交主張的原因，是拉丁美洲各地正想擺脫西班牙殖民統治，紛紛展開爭取獨立的行動。美國當時並非第一大國，其實沒有軍事實力阻止歐洲列強，而是擁有皇家海軍的盟友英國渴求南美洲新市場，擔心西班牙或其他歐洲強權重新殖民，將難以推展貿易活動，因此與美國達成共識，藉此讓歐洲勢力不再進入美洲，同時也意在遏止俄羅斯向阿拉斯加擴張。

美國第5任總統門羅（James Monroe）1823年發表的外交主張，成為美國後續重要的外交政策。翻攝自維基百科

延伸成美國介入拉美

這項外交主張強調「美洲是美洲人的美洲」，後來演變成為美國介入拉美事務的說法。1904年，美國第26任總統羅斯福（Theodore Roosevelt，老羅斯福），擴大門羅主義為「羅斯福推論」（Roosevelt Corollary），聲稱為了避免第三方在拉丁美洲採取行動，美國必須維持西半球秩序，如果有國家行為不軌，就會進行干預，也就是「巨棒外交」。

老羅斯福的底氣，在於美國今非昔比，無論是在軍事、在經濟都能與歐洲競爭，為了爭取拉美市場，其後20多年間，美國佔領波多黎各、控制古巴政治經濟、調解國際事務，以「大棒和胡蘿蔔」建立起在拉丁美洲的主導權。

第26任美國總統羅斯福（Theodore Roosevelt）將門羅主義擴大為羅斯福推論，使美國建立在拉丁美洲的主導權。翻攝自維基百科

唐羅主義又是什麼？

門羅主義將美國定調不捲入國際紛爭，被視為孤立主義，隨著美國國力增強，外交政策開始走出門羅主義，尤其是冷戰結束後，美國轉而積極參與國際事務。

川普上任後，重新對「門羅主義」大加讚揚，強調美國的外交政策就是拒絕外國干涉西半球，也陸續退出一些國際組織。川普2.0就位，更是毫不掩飾想加大對美洲的掌控力度。

川普撂下的豪語包括，併吞格陵蘭島、把加拿大變為美國第51個州、墨西哥灣改名「美國灣」，並試圖奪回對巴拿馬運河的控制。

《紐約郵報》因此將門羅主義（ The Monroe Doctrine），結合川普的姓名字首（Donald Trump），稱之為「唐羅主義」（Donroe Doctrine）。川普看了把它轉發在自己的社群平台Truth Social上，顯然很滿意這種說法。

川普還以具體行動落實「唐羅主義」，成了新版的國家安全戰略，展現「美國優先」核心理念。2026年1月3日凌晨，美國對委瑞內拉首都發動轟炸，並直搗總統官邸，將馬杜洛夫妻逮捕上銬，送回美國受審，理由是馬杜洛為全球最大毒品走私者之一，與知名販毒集團合作，將摻有芬太尼的古柯鹼運入美國。

2026年1月3日，委內瑞拉總統馬杜洛遭押送至美國緝毒局紐約分局。路透社

2026年1月3日，美軍空襲委內瑞拉卡拉卡斯「提烏納堡」後的衛星照（右圖），對比去年12月衛星照（左圖），可見被摧毀的車輛和設備。路透社

這場行動為馬杜洛長達12年、日益專制的獨裁統治劃下句點。川普在記者會上再度表示，美國長期忽視旨在排除外國勢力介入拉美事務的「門羅主義」，如今將重新強化這一原則，確保美國在西半球的主導地位無可動搖。

川普一方面表示會接管委內瑞拉，將該國帶回正軌，讓人民安全，另一方面也說，美國的大型石油公司將進駐委內瑞拉，修整破舊的石油基礎設施，讓國家賺錢，美國則會從中收取部分作為補償，顯見在打擊毒品名義下，亦有經濟考量。

各界看法

川普發動前所未見的跨國軍事行動，震撼全球，合法性更備受爭議。極權國家一致讉責，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人表示「這些發展樹立了危險的先例」，但也有美國盟邦表示支持，英國首相施凱爾在X平台表示：「我們認為馬杜洛（Nicolas Maduro）是非法總統，我們不會為他的政權終結感到惋惜。」

外界解讀，川普的新門羅主義雖是針對西半球，但未來是否擴及其他區域，值得注意。尤其，中國是委內瑞拉原油的最大買家，美國逮捕行動直接衝擊中國利益，行動的目的被認為是劍指中國。

