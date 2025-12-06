美國新生兒不再全面接種B肝疫苗 疾管署：台灣不跟進

嬰兒示意照。Pexels



美國疾病管制中心(CDC)預防接種諮詢委員會(ACIP)，昨天（12/5）表決通過，修改「新生兒出生24小時內接種B型肝炎疫苗」建議，改為雙親和醫療人員共同評估是否需要接種。疾管署今天指出，台灣不會跟進這項決策。

疾管署今天發布新聞稿表示，美國CDC預防接種諮詢委員會，昨天以8:3表決結果，通過修改「新生兒B型肝炎疫苗應於出生24小時內接種」的建議，針對B型肝炎表面抗原(HBsAg)陰性母親所生新生兒，改建議為「個人化決策、由雙親與醫療人員共同討論依風險評估決定是否接種B型肝炎疫苗」，並建議「若出生時未接種，建議延後至出生滿2個月後接種第一劑」。

廣告 廣告

針對以上修改，疾管署表示，已諮詢ACIP專家，決定「不跟進」，仍維持我國現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗接種政策。

疾管署指出，美國ACIP於12月4日至5日連續兩日討論此議題，正反意見始終相持不下，支持修改的理由是低盛行率國家大多已不採全面出生接種而是採分眾考量，反對者則以美國感染症醫學會和美國兒科醫學會為代表，認為應維持全面接種出生劑，否則在美國現行重重篩檢和醫療障礙下會製造接種困難，也讓未接種兒童增加B肝感染和傳播、後續肝硬化和肝癌的風險。

疾管署說明，我國過去B型肝炎盛行率偏高，主因母子垂直感染，政府自1986年7月起全面對所有新生兒公費接種B型肝炎疫苗，並於1992年11月起全面依「出生0、1、6個月」時程提供嬰幼兒接種3劑B型肝炎疫苗，再自2011年5月起，B型肝炎疫苗第1劑(出生劑)接種時程訂為於出生24小時內儘速接種。

疾管署表示，2025年(2024出生世代)B型肝炎疫苗第1劑接種率為93.1%、第2劑為98.9%、第3劑為97.7%，持續維持高接種涵蓋率並高於國際水準，使得我國6歲以下兒童B型肝炎帶原率已由政策實施前之10.5%下降至0.8%以下、此成果得來不易。

疾管署並指出，國內非疫苗接種世代之B型肝炎盛行率仍高、整體B型肝炎造成之疾病負擔（包含肝硬化、肝癌）仍重，與美國全然不同，為能持續降低B型肝炎盛行率，維持我國B型肝炎防治與公共衛生的成果，疾管署經諮詢ACIP專家建議，決定維持現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗接種政策，我國不會跟進美國ACIP修改之建議。

更多太報報導

超不愛應酬！高市早苗上任46天首度外出聚餐 自民黨高層「盼多舉辦」

宣揚武統遭撤銷居留權！錢麗回中國又翻牆嗆：等台灣冷靜我再回來

【一文看懂】老宅延壽補助申請流程、4情況無法請 整棟最高補助960萬