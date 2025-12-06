美國新生兒可不打B肝疫苗 李秉穎曝「台美差異關鍵」：不跟進是必要策略

記者簡浩正／台北報導

李秉穎表示，台灣的B肝帶原率還是高於美國跟其他部分地區，所以出生就打疫苗還是重要的。（圖／記者簡浩正攝影）

近日傳出美國決議B肝疫苗不再建議新生兒全面接種、改採分眾個別考量。衛福部疾病管制署副署長林明誠今（6）日表示，已諮詢我國ACIP專家，決定不跟進、仍維持我國現行新生兒全面接種B型肝炎疫苗政策。國內專家也指出，台、美流行病學差異大，台灣維持現行做法是必要的策略。

根據衛生福利部疾病管制署統計，目前2025年（2024年出生世代）B型肝炎疫苗第1劑接種率為93.1%、第2劑為98.9%、第3劑為97.7%，持續維持高接種涵蓋率並高於國際水準，使得國內6歲以下兒童B肝帶原率已由政策實施前的10.5%下降至0.8%以下。

疾管署今日發出新聞訊息，表示有關美國疾病管制中心(CDC)預防接種諮詢委員會(ACIP)於2025年12月5日，針對原「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」建議，以8:3表決結果通過修改建議，針對B型肝炎表面抗原(HBsAg)陰性母親所生新生兒，改建議為「個人化決策、由雙親與醫療人員共同討論依風險評估決定是否接種B型肝炎疫苗」，並建議「若出生時未接種，建議延後至出生滿2個月後接種第一劑」。針對以上修改，疾管署已諮詢ACIP專家，決定「不跟進」，仍維持我國現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗接種政策。

台灣ACIP召集人李秉穎今日受訪指出，台灣超過一半的B肝感染來自「垂直感染」，也就是寶寶在出生過程中就可能因接觸母體體液而感染，所以才要一出生就接種，「2個月後再打就沒辦法預防垂直感染了！」他說台灣的帶原率還是高於美國跟其他部分地區，所以出生就打還是重要的。

李秉穎進一步表示，台灣自1984年推動B肝全面接種以來，新生兒接種雖然免疫反應稍弱，但實證顯示保護效果仍可達九成以上，因此新生兒一出生即打仍是預防帶原最有效策略。他也提醒，B肝並非只在嬰兒期有風險，其他途徑如刺青器具未消毒不乾淨、共用牙刷與刮鬍刀等也會造成水平傳染的機率，因此讓家長自行選擇接種與否，反而增加感染機會。

李秉穎也強調，「B型肝炎一直是台灣的國病」，台灣依自己的流行病學情況做決策，維持現行政策才是最好的做法。

新光醫院感染科醫師黃建賢也表示，各國疫苗政策依據流行病學分佈及資源配置不同，如支出與效益等。美國可能因B肝盛行率較低、成本效益等考量而調整政策，但台灣狀況完全不同。台灣正邁向消除C肝，下一個重要目標就是控制B肝，新生兒全面接種可預防帶原母親傳染，也能避免孩子長大後因性行為或其他暴露途徑感染，「以台灣現況來看，維持施打仍是必要且有效的公共衛生策略。」

為何台灣B肝盛行率較高？他指出，台灣過去因未全面使用拋棄式針頭，累積大量B、C肝感染者，即便目前控制良好，仍有部分族群須持續防治。

疾管署副署長林明誠表示，由於國內非疫苗接種世代之B型肝炎盛行率仍高、整體B型肝炎造成之疾病負擔（包含肝硬化、肝癌）仍重，與美國全然不同，為能持續降低B型肝炎盛行率，維持我國B型肝炎防治與公共衛生之重要成果，故疾管署經諮詢ACIP專家建議，決定維持現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗接種政策。

至於為何第1劑接種率較低，林明誠推測可能是有些寶寶一出生時狀況就不太好，例如發燒或患有急性中重度疾病者等因素、當下不適合接種，會等到寶寶情況穩定後再接種。

