美國新生兒將不再全面打B肝疫苗 陳培哲：非基於科學實證、我國不必跟進

中研院院士陳培哲。本報資料照片

美國預防接種諮詢委員會（ACIP）昨天通過決議，不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗，我國疾管署則決議不跟進，維持全面接種B肝疫苗。國內B肝研究權威、中研院士陳培哲說，美國這項轉變並非基於醫學、科學證據，而是因社會因素，在新冠疫情後，家長訴求疫苗自主權，希望政府不再強求，才改為「尊重家長決定權、減少政府強制施打疫苗」。

我國B肝疫苗現行政策是由已故台大醫學院教授宋瑞樓，及陳培哲恩師、已故中研院士陳定信等人推動，作法為新生兒全面施打3劑疫苗。陳培哲表示，經台大、北榮研究證實疫苗預防效果後，我國1984年起，先鎖定母親為B肝帶原者，接種B肝疫苗，實施2年、證實安全無虞後，自1986年起，推廣至所有新生兒均施打B肝疫苗，至今已40年，肝炎預防成效良好。

廣告 廣告

新冠疫情後，全球對疫苗態度趨向保留。陳培哲說，近期一項刊載於「自然（Nature）」期刊的研究，發現新冠疫後日本民眾對疫苗持保留態度者，比率增加4成，美國則增加3成，美國在1996年曾做過研究，若不推行B肝疫苗全面施打，無法減少新生兒罹B肝情況，因此本次疫苗政策修正，並非基於科學因素，而是考量社會需求，希望政府不要決定這麼多，讓家長擁有疫苗自主權。

不過，陳培哲表示，美國因為對於疫苗遲疑，兒童疫苗施打比例減少，導致近年來疫苗可以預防的疾病，如麻疹等大為增加，今年也是美國多年來首次有多達3位因麻疹而死亡的兒童，這代表美國疫苗政策的改變，實務上已帶來不好的後果，造成疫苗可預防疾病的病例增加，死亡率也增加，「所以台灣不必要跟隨現在美國川普政府政策的變動。」

美國作法改為只限B肝帶原母親孩子，在出生24小時內施打疫苗，其餘孩童則在出生2個月內決定是否施打。陳培哲說，美國B型肝炎基金會對新疫苗政策持保留態度，認為施打疫苗才有助減少B肝感染，美國內科醫學會（JAMA）近期刊載一篇哈佛大學文章也指出，若不再全面施打B肝疫苗，恐讓美國感染B肝人數，從每年2、300人，增加至7、800人，足見醫學實證，並不支持這項疫苗新制。

【看原文連結】

更多udn報導

小紅書被封…她問「有其他APP可替代」？網搖頭

薩摩耶比岳父難搞！「家人資格面試」遭整夜死亡凝視

洗碗精不只能洗碗！家事達人曝2神奇用途

不做影響出入境？她曝出國前「必做1事」引共鳴