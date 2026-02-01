美國新的膳食金字塔肉類唱主角 專家警告後果

（德國之聲中文網）2026年1月7日，美國衛生與公眾服務部部長小羅伯特·肯尼迪發布了形似倒金字塔的新膳食指南：牛排、烤雞、奶酪、全脂牛奶和蔬菜、水果一起佔據著倒金字塔的上半部，谷物和面包則被降級到倒金字塔的底端。

該指南推薦的蛋白質攝入量增加到每公斤體重約1.2至1.6克——幾乎是德國膳食指南和世界衛生組織（WHO）推薦量的兩倍。官方說法是，新的膳食指南旨在通過進一步限制糖、軟飲料和高度加工的方便食品的攝入，以及鼓勵美國人更多地使用新鮮食材烹飪，來對抗肥胖和糖尿病等常見疾病。

廣告 廣告

這種轉變據稱有科學依據，數百頁的附錄引用了關於蛋白質需求和超加工食品有害影響的研究。與此同時，一些舊有的原則依然保留：水果和蔬菜仍然被明確推薦。

減少糖和快餐的攝入聽起來合情合理。但與以前完全不同的是紅肉、黃油、全脂奶酪和牛油被重新納入“健康飲食”的範疇。而這些食品會增加患心血管疾病、某些癌症（尤其是結直腸癌）、代謝紊亂（如2型糖尿病）以及長期增加總體死亡率的風險。

在德國等國家，全麥面包、豆類和植物油被認為是健康飲食的基礎。

蛋白質攻勢：美國新規真正想改變什麼

新的美國膳食指南是政府營養計劃的基礎，涵蓋學校食堂、軍隊和醫院餐飲服務等各個方面。原則上，單位食堂、學校食堂和其他公共機構中高度加工食品比例正式被要求下降，是一個值得歡迎的進展。

但衛生部長肯尼迪卻想結束這場“針對蛋白質的戰爭”，並將其包裝成一場“捍衛優質食品”的鬥爭。然而，專家警告說，這場針對高度加工方便食品的鬥爭僅僅是一個借口。由於預算有限、人員短缺和供應鏈問題，許多機構將難以滿足新的要求。對他們而言，一個完全沒有冷凍食品和方便食品的新鮮食物廚房根本不可能實現。

研究人員發出警告：脂肪攝入過多，風險過高

心髒研究專家和心髒病專家警告說，新的膳食金字塔可能會導致飽和脂肪和鹽的攝入量增加，這兩樣都是心血管疾病的主要風險因素。

此外，新的膳食金字塔存在邏輯缺陷。一塊大理石紋牛排和幾種全脂奶制品就可能超過美國膳食指南規定的飽和脂肪攝入量上限。美國營養學會批評說，雖然新的膳食指南強調蛋白質來源的多樣性，但肉類卻明顯佔據了主導地位。

經常受到特朗普政府批評的世界衛生組織（WHO）此次卻未對新的膳食金字塔提出批評。批評意見主要來自獨立營養學家和專業協會，他們指出，新指南可導致飽和脂肪攝入量增加以及工業界的影響和環境因素等問題。

德國營養指南與美國蛋白質攝入指南的轉變

德國營養學會 (DGE) 甚至質疑美國營養建議轉變的科學依據。該學會批評說，美國負責此項建議的專家組是新成立的，其工作大多閉門進行，此前公開透明的咨詢流程也被縮減。

德國營養學會指出，干預研究和觀察性研究表明，長期增加蛋白質攝入量，即超過此前推薦的每公斤體重0.8 克，並不會帶來額外的健康益處。此外，美國模式未能系統地考慮可持續性，即飲食對環境和氣候的影響。

DGE 明確指出，美國新的膳食金字塔主要惠及農業游說團體和動物性食品生產商。

批評之聲非常清晰：政策越是關注選票和牛排愛好者，就越是偏離其核心目標：基於可靠的數據提出健康建議，而非出於制造新的蛋白質熱潮的政治渴望。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。





作者: Alexander Freund