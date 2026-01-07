美國施壓委內瑞拉內政部長「配合」 警告：下個斬首對象會是你

2025年8月23日，哥倫比亞連接委內瑞拉邊境的一條高速公路上，立有巨型看板寫著美國提高賞金訊息，左為委內瑞拉總統馬杜洛，右為該國內政部長卡貝友。路透社



路透社獨家報導說，美國川普政府已經向委內瑞拉的強硬派內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）提出警告，如果他不願配合代總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）滿足美方要求，在馬杜洛被推翻後維持秩序，否則卡貝友將成為美方斬首打擊的首要目標。

一位聽取過川普政府想法簡報的消息人士表示，卡貝友掌控著被指控廣泛侵犯人權的保安部隊，他是川普總統決定在過渡期間依靠的少數馬杜洛忠臣之一，目的是維持委內瑞拉局勢穩定。

該消息人士指出，美國官員特別擔心卡貝友，因為他長期強硬血腥鎮壓民眾與反對派的紀錄，以及與羅德里格斯的長期競爭關係，可能會破壞羅德里格斯和美國合作。因此，美方正試圖強迫他合作，同時尋找最終將他趕出權力核心並流放海外的方法。

消息人士稱，與此同時，美方已透過中間人向卡貝友傳達，如果他反抗，可能會面臨與馬杜洛類似的命運，或面臨生命危險。馬杜洛在上週六（3日）的美軍突襲中與夫人一同遭到生禽，並被迅速帶往紐約，面臨「毒品恐怖主義」罪名。

然而，除掉卡貝友可能具有風險，這或許會激勵被稱為「集體組織」（colectivos）的親政府機車武裝組織走上街頭，引發華府極力想避免的混亂。不過，這些組織的反應可能取決於他們是否覺得受到其他官員保護。

據兩位消息人士稱，潛在目標名單還包括國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino），他與卡貝友一樣均因涉嫌販毒被美國起訴，遭懸賞數百萬美元通緝。

一位要求匿名的美國司法部官員表示：「這仍是一場執法行動，我們還沒結束。」

美國官員認為，由於帕德里諾掌握軍隊指揮權，他的協作對於避免權力真空至關重要。聽取過政府簡報的消息人士說，美方認為他的態度比卡貝友更有彈性，更有可能在尋求自身安全退路的同時順從美方的路線。

1月3日入侵委內瑞拉的突擊，是自1989年入侵巴拿馬以來美軍在拉丁美洲最大規模的干預行動，川普尚未對華府將如何監管委內瑞拉給出明確解釋。目前，華府將羅德里格斯視為暫時掌權的最佳人選，同時美方將繼續制定治理馬杜洛後委內瑞拉的計劃。一位消息人士形容該戰略「很大程度上仍在完善中」。

消息人士說，美國對委內瑞拉領導人的要求包括：以有利於美國公司的條件開放石油工業、打擊毒品貿易、驅逐古巴安全人員，以及終止委內瑞拉與伊朗的合作。消息人士稱，美國希望在數週內看到達成美方目標的進展。

