美國施壓見效？歐盟數位監管法案停滯不前 AI到太空政策全面受阻

歐盟近期在數位治理領域出現前所未有的停滯，《人工智慧法案》、《數位服務法》、《數位市場法》、《數位網路法》、《歐盟太空法》等重要監管法案紛紛面臨延宕或重新調整方向。自去年8月美歐完成關稅協議後，美國政府與大型科技企業大幅加強遊說力度，要求放鬆限制，使許多法案推動難度升高。

雖然歐盟《人工智慧法案》去年正式生效，但完整施行要等到2027年。原訂明年上路的罰則也傳出可能延後一年，讓產業有更多準備時間。歐盟執委會坦言，AI技術變化太快，各國都對監管細節保留意見，因此將透過《數位綜合方案（Digital Omnibus）》檢視是否需要再修法。

另一項重要法案《數位網路法》因會員國對銅纜退場時程及監管機構擴權意見不一，只得延後至明年1月再討論。與此同時，《歐盟太空法》更直接遭美國國務院要求大幅修改，認為相關規定將限制美國企業在歐營運，違反雙方達成的關稅協議精神。

針對大型科技平台的《數位服務法》與《數位市場法》，歐盟持續要求美國科技巨頭改善合規情況，但業者如 Google、Apple 接連提起上訴，使執行進度大受影響。美國聯邦貿易委員會也批評，《數位服務法》某些部分可能與美國法律相衝突，使美歐在平台治理上的摩擦再度升高。此外，美國更為維護自家Wi-Fi產業利益，要求歐盟在6GHz頻寬保留大部分頻譜給美企使用，突顯雙方在通訊領域競爭加劇。

