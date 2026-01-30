美國施壓 委內瑞拉石油業外人投資限制鬆綁
（中央社卡拉卡斯29日綜合外電報導）委內瑞拉國會今天通過石油與天然氣修正案，鬆綁石油產業的投資限制，讓外國私營企業投資有更多保障，這項修法是回應美國的要求。
美國推翻馬杜洛（Nicolas Maduro）政權後，委內瑞拉國會今天通過油氣法修正案。原法案早在2006年立法，當時是為加強國家對龐大石油資源的掌控，並限制私人投資。
國會議長荷黑．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）今天在表決時表示：「苦難過後，好事將會到來。這項修法，是獻給歷史，也是為了將來。」 荷黑是委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）的兄長。
法新社報導，美國本月初推翻馬杜洛後，持續向卡拉卡斯政府施壓，要求取得委內瑞拉已探勘的石油儲量，那是全球最大的石油儲藏。
美國總統川普（Donald Trump）表示，華府現在「掌控」委內瑞拉，羅德里格斯將會「交出」數百萬桶石油，並以市價出售。
羅德里格斯原是馬杜洛的副總統，現為過渡時期領導人，她迅速與川普政府簽定石油協議，並向國會提出油氣法修正案，如今國會通過，此案將由臨時總統簽署生效。
●重振委國石油業
委內瑞拉擁有全球約1/5的石油儲量，過去曾是美國主要原油供應國，直到2007年，時任總統查維斯（Hugo Chavez）強化國家掌控權，多家美國企業因此撤離。
因多年投資不足，加上貪腐、管理不善，美國自2019年起實施制裁，讓委國石油業一蹶不振。2025年委國石油日產量為120萬桶，與本世紀初的日產300萬桶相去甚遠。
埃克森美孚（Exxon Mobil）、康菲石油（ConocoPhillips）因拒絕讓委國國營事業取得多數股權，早在2007年相繼撤出。而雪佛龍（Chevron）在制裁特別豁免之下，是目前唯一在委內瑞拉持續營運的美國公司。
如今修正後的新法規，將給予私營業者更多保障，包括政府放棄對石油開採權的全面掌控、降低稅賦，允許私人企業在沒有政府參與下開採石油、配銷與出售，也可將資產轉讓給其他私營業者。
此外，修正案規定，石油稅賦上限為毛營收的15%，權利金最高僅為30%。
石油分析師莫納第（Francisco Monaldi）表示：「這顯然徹底拆除過去查維斯的石油經管理模式。」但他也指出，委國政府仍保有核發合約的部分裁量權。（編譯：紀錦玲）1150130
