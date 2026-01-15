美國明尼阿波利斯反ICE示威不歇 川普揚言動用《暴亂法》

美國聯邦幹員1月14日在明尼蘇達州明尼阿波利斯執行掃蕩非法移民，在一處公車站逮捕一人。路透社



美國明尼蘇達州大城明尼阿波利斯近日發生2起移民暨海關執法局（ICE）幹員執法，引發民眾抗議的事件，官民對立氣氛加劇。美國總統川普15日揚言，可能動用《暴亂法》赴當地平亂。

川普15日上午在自家社群平台Truth Social發文說：「如果明尼蘇達州的腐敗政客不遵守法律，不阻止職業煽動者和叛亂分子攻擊移民及海關執法局、只是在履行職責的愛國者們，我將啟動《暴亂法》（Insurrection Act），就像許多總統在我之前所做的那樣，迅速制止在這個曾經偉大的州發生的鬧劇。感謝各位對此事的關注！川普總統。」

廣告 廣告

根據《反叛亂法》，美國總統有權部署軍隊或國民兵，制止國內動盪。

這並非川普首度揚言要動用《暴亂法》。2020年5月非裔男子佛洛伊德遭警察壓頸身亡，引爆全美示威時，時為第一個任期的川普就宣稱要動用軍隊。去年6月及10月，川普下令部署國民兵至洛杉磯和芝加哥時，也曾提到此法。

美國公民古德（Renee Good）7日在明尼阿波利斯抗議ICE執法，駕車離開時遭ICE幹員開槍擊斃。一名委內瑞拉男子14日在明尼阿波利斯遭ICE幹員開槍擊傷腿部。

ICE上級單位國土安全部宣稱古德意圖駕車衝撞幹員，委內瑞拉男子欲駕車逃避盤查。然而2起事件已引發民眾不滿，連日示威並與聯邦執法人員發生衝突。

更多太報報導

這哪招？日本公明黨與立憲民主黨「創立新黨、舊黨續存」

獲得和撤銷頭銜都是第一人！新加坡工人黨秘書長被摘「國會反對黨領袖」

ICE射傷委內瑞拉男子、明尼阿波利斯再爆示威 催淚瓦斯和冰塊齊飛