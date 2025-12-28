美國明年大選前 艾普斯坦檔案已成共和、民主兩黨鬥爭的武器

萬惡淫媒艾普斯坦（Epstein）已死在獄中，但他的影像、照片已成為美國共和、民主黨為明年中期選舉鬥爭的武器。（圖片來源／ 民主黨人X帳號）

美國明年將舉行中期選舉，眾議院的435席全面改選，參議院將改選三分之一席次，是對總統川普第二任的考驗，共和黨、民主黨的鬥爭已經提前展開，特別是在萬惡淫媒艾普斯坦（Epstein）的檔案公布後。

艾普斯坦檔案已經成為美國民主黨和共和黨鬥爭的武器，尤其明年美國將舉行中期選舉，上個禮拜美國司法部公開艾普斯坦部分檔案，裡面有多張柯林頓和艾普斯坦在一起的畫面，川普辦公室的發言人還刻意在X帳號發布一張柯林頓泡澡的畫面，引發柯林頓辦公室回擊。

民主黨支持者發文，川普也曾和艾普斯坦多次同框

Dropkick Murphys樂團 是一支來自波士頓的凱爾特龐克樂團，長期以來政治立場偏向進步派。他們不僅在音樂中表達對川普的不滿，也曾在公開場合批評 MAGA 帽子是「真正的納粹」。

Dropkick Murphys 樂團的主唱 Ken Casey 曾多次批評共和黨籍總統川普，也公開支持某些民主黨候選人，他甚至在演唱會上播放川普和艾普斯坦一起的畫面，並展示川普曾說，艾普斯坦是個很棒的傢伙，他和我一樣，都喜歡漂亮的女人，這個樂團過去曾因強烈的抨擊共和黨而遭演唱會主辦單位拒絕其參加。

支持民主黨的網紅在X帳號上發布，今年7月Dropkick Murphys 參加加州長灘舉行的 Vans Warped Tour 音樂節演出中，演唱歌曲 〈First Class Loser〉時，播放川普和艾普斯坦一起活動的影像，以及川普對艾普斯坦的一段描述，「他是個很棒的傢伙…他喜歡漂亮的女人，我也是…」

明年美國中期選舉，艾普斯坦檔案成為攻防武器

此外，以艾普斯坦為主的網路攻防已經開始，支持民主黨的政治網紅、名嘴Brian Allen在X帳號上發布一些來自檔案中的e-mail內容，其中一封寫到，在班農〈Steve Bannon〉的手機裡面有川普和艾普斯坦女友Ghislaine Maxwell的合照，Ghislaine Maxwell因引誘未成年少女給艾普斯坦，被判20年徒刑。

這個發文相當針對川普的軍師班農，而班農本人也出現在艾普斯坦的辦公桌前，畫面中他正在和艾普斯坦聊天。

也有支持者重新提醒大眾，川普曾經的顧問Robert Morris牧師因性侵一名12歲女童遭逮捕入獄，暗示川普都和這些人玩在一起。這些反擊，顯然針對共和黨一直攻擊柯林頓和艾普斯坦私交，不過，川普和艾普斯坦的畫面，是在33年前、1992年時候的畫面，川普本人說他2000年以後已經和艾普斯坦鬧翻。

