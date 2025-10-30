「美國是主要夥伴、以色列是新興夥伴」 林佳龍會晤AIPAC訪團：盼深化合作
美國以色列公共事務委員會（AIPAC）日前首度組團訪問台灣，外交部長林佳龍今（30）日分享，此次超過200人、該會近年規模最大的海外訪問團抵台首日，他就已與訪團成員就區域情勢及民主夥伴間的合作深入交流，總統賴清德也受邀出席晚宴。林佳龍說，美國是台灣主要安全與貿易夥伴，以色列則是極具潛力的新興夥伴，期盼未來台灣、美國與以色列能在更多領域持續深化合作。
總統府轉述，賴清德27日晚間出席美國以色列公共事務委員會晚宴時提到，美國以色列公共事務委員會是推動美國與以色列關係的重要非政府組織，美國有非常高的聲譽與影響力，感謝「薛智偉猶太社區中心」創辦人薛智偉（Jeffrey Schwartz）長期推動台灣和以色列、美國猶太社群交流，並促成此次委員會來訪。台灣人民時常將猶太民族視為榜樣，雖國際處境艱難又面臨中國威脅，但台灣人從不氣餒，靠著自己努力，成為全球高科技產業與人工智慧（AI）發展不可或缺的關鍵夥伴。
據轉述，賴清德指出，台美以雖地理位置相隔遙遠，但都秉持對自由、人權與法治堅定信念，站在面對威權主義第一線，保衛最基本的文明與價值。未來，台灣將繼續提高國防投資，希望美國以色列公共事務委員會可以給予更多支持與協助，而在全球供應鏈重組重要時刻，經貿投資也是台美以可以加強合作的重要領域，期待台灣發揮半導體產業重鎮優勢，結合美國、以色列的研發資源及經驗，攜手深化半導體、資通訊、數位安全等領域合作，共同拓展全球市場、強化供應鏈韌性。
林佳龍：以色列有卓越人才與創新動能，合作潛力無限
林佳龍今日則透過臉書分享，前段時間非常榮幸在猶台文化交流協會，歡迎首度訪台、超過200人的美國以色列公共事務委員會訪問團，由會長卡明斯基（Bernard Kaminetsky）、董事會主席圖卿（Michael Tuchin）、執行長布蘭特（Elliot Brandt）、營運長克里斯汀森（Arne Christenson）及國際事務主任施耐德（Stephen Schneider）率領，也是近年來該會規模最大的海外訪問團。
林佳龍說，美國以色列公共事務委員會訪團抵台首日，他就與訪團就區域情勢及民主夥伴間合作深入交流。賴清德也受邀出席晚宴，並提到台灣將持續發揮半導體產業優勢，結合美國與以色列的研發資源與經驗，攜手深化高科技領域合作，共同強化供應鏈韌性。而他在致詞時則強調，台灣始終與所有珍視自由與安全的國家站在一起。「和平得來不易，也絕非理所當然。」面對極權勢力跨區域合作所帶來的威脅，全球民主盟友更應團結一致，攜手強化夥伴關係，共同對抗「動亂軸心」。
林佳龍指出，台灣位處「第一島鏈」樞紐，扮演自由航行與全球供應鏈安全的重要角色。每天全球有5成商船通過台灣海峽，超過9成的高階晶片也在台灣製造，並以科技實力、民主韌性，影響著印太地區的和平與穩定。而台灣政府也正積極強化國防、經濟與科技實力，並與國際夥伴深化合作，展現台灣作為可信賴夥伴的決心。
林佳龍強調，美國是台灣主要安全與貿易夥伴，歷經不同政府世代，始終堅定支持台灣；另方面，以色列是台灣極具潛力的新興夥伴，擁有卓越人才與創新動能，台以雙邊也在醫療與社會關懷等領域推動多項實質合作計畫，未來合作潛力無限，「期盼未來，台灣、美國與以色列能在更多領域持續深化合作，攜手推動印太及全球的和平、穩定與繁榮。」
更多風傳媒報導
其他人也在看
陳亭妃控介入民進黨初選 謝龍介：絕不會做這種事
2026台南市長選舉，民進黨初選競爭激烈。針對立委陳亭妃指控國民黨立委謝龍介不演了，直接介入民進黨初選。謝龍介今天表示，國民黨絕不會做這種事，會贏得堂堂正正，光明正大。立委謝龍介日前在直播中表示，「民進黨立委林俊憲的支持度上升當中，與其初選對手陳亭妃的距離會不斷拉近。」對此，陳亭妃昨天指控謝龍介不演自由時報 ・ 22 小時前
沈伯洋為何成中共眼中釘？黑熊學院提升「全民防衛意識」踩敏感神經
民進黨立委沈伯洋遭中國重慶市公安局依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，事實上，沈伯洋去年就被中共列入「台獨頑固份子」懲戒名單，其父親經營的公司也遭中共懲處。而沈伯洋成立的「黑熊學院」，長期在台灣推動「全民防衛教育」，提升民眾抗敵意識，增加中共侵台難度，沈也因此成為中共鎖定對象。鏡報 ・ 12 小時前
美軍智庫認「抗中不可能勝利」 郭正亮：他看了會昏倒
《時代》雜誌刊登由美國保守派智庫學者高德斯坦所撰，標題為〈美國必須警惕台灣魯莽的領導人〉的專文，引發熱議。前立委郭正亮指出，中方抓包美國網軍攻擊，連美軍主流智庫蘭德公司都建議，對中絕對勝利已不可能，要和平共處改善關係，那些一天到晚喊推翻中共暴政的會昏倒。中時新聞網 ・ 9 小時前
專家當面籲重新思考核能政策 總統府：總統態度一如既往
總統府今日（10/30）召開國家氣候變遷對策委員會，擔任顧問的台灣永續能源研究基金會董事長簡又新演講時向總統賴清德當面建言指出，是時候應重新思考台灣核能政策。對此，總統府發言人郭雅慧說，賴清德沒有再多做評論，大家也都知道總統面對核能的議題態度始終是一如既往的。台電接下來要按照核安會所訂的辦法，來做自主安全檢查，再去評估到底有沒有重啟的安全條件、重啟的期程跟成本的效益如何。太報 ・ 11 小時前
「遭正國會除名」邱建富成立競選辦公室：戰到最後一刻
民進黨目前有立委黃秀芳、陳素月及彰化市現任市長林世賢、前市長邱建富等4人表態爭取黨內提名參選彰化縣長，目前都已陸續領表登記，4人動作積極，除勤跑基層，也在全縣各街頭高掛大型宣傳看板，邱建富日前雖遭正國會除名，參選意願不減，今日正式成立競選辦公室，成為4人中首位成立競辦的擬候選人，他喊話「戰到最後一刻」。中時新聞網 ・ 17 小時前
風機業者偷動工 屏東鄉親北上抗議
風力發電業者計畫在屏東縣枋山鄉楓港溪下游沿岸設置10座陸域風機，疑似未經政府同意卻悄悄動工，引發當地民怨。鄰近的枋山、獅子鄉居民組成自救會，30日搭車北上立法院陳情，呼籲政府正視民意。在野立委直言，若強行推動此案將重創環境，並質疑業者尚未通過申請卻先打地基，實在太囂張，要求中央出面處理。中時新聞網 ・ 5 小時前
慶祝退輔會成立71週年暨榮民節 嚴德發：照顧退除役官兵初心與承諾永遠不變
「國軍退除役官兵輔導委員會」成立屆滿71週年，30日在「中彰榮譽國民之家」舉行會慶暨榮民節慶祝大會。活動以結合園遊會、藝文展及聯誼餐會，並邀集台中榮總、榮服處、榮家及農場設攤，並提供醫療服務、照顧諮詢中廣新聞網 ・ 11 小時前
林佳龍表態挺林岱樺 他酸爆：丞相起風了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，但林佳龍今（30）日受訪仍稱，支持林岱樺捍衛自己...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
正國會公開力挺林岱樺參選2026高雄市長！陳嘉宏評「不用等判決出爐」：光憑師父間的對話就不用選了...直言：若真提名就是黨主席要下台的問題
陳嘉宏直言，「如果民進黨最後真的提名林岱樺，這不是高雄市長勝負的問題而已，這是黨主席要下台的問題」...放言 Fount Media ・ 19 小時前
楊珍妮APEC續爭取加入CPTPP 可強化供應鏈韌性
（中央社記者潘姿羽慶州30日電）經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮出席2025年亞太經濟合作會議（APEC）部長級年會，她表示，台灣是經貿導向國家，持續爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），相信有助於強化供應鏈韌性，達到貿易多元化、永續發展的目的。中央社 ・ 11 小時前
「民眾黨沒理由要一路奉送！」游盈隆喊話：國民黨若有誠意讓黃國昌選新北
即將上任的國民黨新任主席鄭麗文選前曾拋出2026年「該讓就讓」的主張，選後也強調，藍白合不應只侷限於選舉分配，而應成為結合政策與理念的新典範。對此，台灣基金會董事長建議，民眾黨主席黃國昌「大可以堅持一點」，如果國民黨有誠意讓黃國昌選新北市長，藍白合共推黃國昌，這樣才有合。游盈隆在《風傳媒》節目《下班瀚你聊》表示，目前趨勢仍會走向藍白合，但實際道路是遍地荊棘，......風傳媒 ・ 11 小時前
榮耀歡騰慶榮民節 北榮新竹分院護理之家獻上鼓聲與歌聲
慶祝榮民節，臺北榮民總醫院新竹分院附設護理之家30日舉辦「榮耀歡騰慶榮民節」活動，邀請住民長輩及工作人員共同參與，透過熱鬧又溫馨的節目，向榮民長輩致上最深的敬意與祝福。活動中藉由音樂輔療馬婷暄老師，帶領長輩們獻上兩首擊鼓表演。鏗鏘有力的鼓聲象徵長輩們堅毅不拔的精神與滿滿活力，現場氣氛熱烈，掌聲不絕於耳。隨後，陳曾基院長代表致詞，感謝榮民長輩們過去對國家與社會的奉獻，並親自發放榮民節禮品—雞精，祝福大家身體健康、平安喜樂。榮民節全體高唱軍歌，由空軍第二聯隊(新竹基地)邱尚琪上尉領唱熟悉的旋律喚起長輩們年輕時的記憶與榮光，歌聲雄壯、場面莊嚴感人。院長陳曾基表示，護理之家長期致力於照顧榮民長輩，不僅提供專業照護與支持，更重視心理層面的陪伴與尊重。透過榮民節的慶祝活動，希望讓長輩們感受到被肯定與關懷的溫暖，延續「以愛為本、以人為中心」的照護精神。更多新聞推薦 ● 2025南方澳鯖魚節 11/1、11/2南方澳第三漁港盛大登場台灣好新聞 ・ 10 小時前
仁寶投資美國德州設製造基地 擴張北美布局
（中央社記者吳家豪台北2025年10月30日電）代工廠仁寶(2324)今天宣布在美國德州進行策略性投資，仁寶100%持股子公司Compal USA TechnologyInc.（CUT）已獲董事會核准，將於德州泰勒市（Taylor）與喬治城（Georgetown）兩地簽署租賃協議，展開新據點建置，藉此強化北美市場布局及提升全球供應鏈韌性。CUT將於德州泰勒市租賃廠房，設立美國製造基地，租賃合約總金額預估為6567萬美元（約新台幣20.17億元）。同時，CUT也將於喬治城租賃廠房，設立伺服器維修中心，以支援企業與雲端基礎架構需求，租賃合約總金額預估為2843萬美元。仁寶發布新聞稿指出，此擴展計畫反映仁寶在當前地緣政治環境下，積極回應市場需求並進行長期策略規劃。德州的投資象徵仁寶邁向新階段，強化在高階製造與科技服務領域的重要夥伴角色。仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）表示，泰勒市與喬治城不僅是商業據點，更是與仁寶共享創新、誠信與機會價值的社群。攜手合作，仁寶將打造更穩固的基礎，提供北美客戶更佳的服務。中央社財經 ・ 11 小時前
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
民眾黨曝首波議員提名名單 黃國昌這樣期許
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蔣萬安：輝達總部確定落腳北士科T17、T18基地 (圖)
台北市長蔣萬安29日率台北市政府官員赴議會報告115年度市府施政計畫及總預算案等議案，並宣布輝達明確表示台灣總部地點就會在北士科T17、T18基地。圖為蔣萬安（左）與台北市副市長李四川（右）席間交換意見。中央社 ・ 1 天前
習近平抵韓釜山 川普會登場
[NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平於10月30日上午抵達韓國釜山，準備與美國總統川普展開睽違六年的「川習會」。這場在亞太經合會（APEC）期間舉行的重要雙邊會談，象徵美中關係在緊張與對抗之間...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
川習會登場 會談前紅毯握手 川普稱習「強硬談判者」習近平感謝促成加薩停火
美國總統川普與中國國家主席習近平，10月30日上午在南韓釜山金海空軍基地舉行會談。兩人會談前在紅毯上握手，兩側矗立著美中兩國國旗。 川普對習近平表示：「很高興再次見到你。」他並說兩人彼此十分熟悉，形容習近平是「非常強硬的談判者」，但相信這場會談會「非常成功」。 之後，川普與習近平及雙方幕僚進入會議室，桌上擺放著白藍色花卉裝飾，兩國國旗並列。 出席的美方官員包括財政部長貝森特（Scott Bessent）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）等人。中方與會者則有外交部長王毅、中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰等。 習近平會談前感謝川普「為近期加薩停火協議的達成作出重要貢獻」，但也坦言中美兩國「看法並非總是一致」。他強調雙方應「堅持正確方向」，確保中美關係這艘巨輪能「穩健前行」。 這是自2019年日本大阪20國集團（G20）峰會以來，川普與習近平首次面對面會晤，預計將持續三至四個小時。美國資深官員表示有信心，川普在會談中不會被迫對台灣議題表態，並強調本次焦點將放在中國以關鍵礦產出口管制「挾持全球經濟」。Yahoo奇摩（國際通） ・ 21 小時前
給習近平「下馬威」？「川習會」登場60分鐘前，川普下令將重啟塵封30年的核武試驗
美國總統川普（Donald Trump）30日將在南韓與中國國家主席習近平會面，而就在距離會談開始前的不到一小時，他宣布將指示美國國防部開始進行核武測試，目標是要與俄羅斯和中國「站在同一基準上」——此舉明顯意在加大對北京的施壓。川普在社群媒體平台「Truth Social」上寫道：「美國擁有比任何國家都多的核武。這是在我第一任期內完成的，包括對現有武器的全面......風傳媒 ・ 19 小時前
前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意
政治中心／林靜、楊柏玨 台北報導前新北市議員、現任議員張維倩的父親張瑞山，這個月18號逝世，享壽71歲，今（30號）舉辦告別式，包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、北市副市長李四川及立委蘇巧慧等人都到了，現場冠蓋雲集，蘇貞昌致詞時，特別提到感謝他一生為台灣、新北努力打拼的貢獻。民進黨新北市議員張維倩父親、前議員張瑞山，18號過世，享壽71歲，總統賴清德親臨告別式致意。賴總統一一和家屬握手，女兒張維倩更是眼眶泛紅、表情哀戚。這場告別式包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川及新北立委蘇巧慧等人都到了。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「以尊敬不捨懷念不捨的心情，來送張瑞山議員，我還記得我做台北縣長時，他在縣議會，對中和大大小小的事情，他對我們台灣的民主，有很大的堅持，所以從民國83年加入民主進步黨。」由蘇前院長、民進黨祕書長徐國勇等人擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別張瑞山，要追念他對台灣自由民主人權發展的貢獻，民進黨也特別頒發表揚狀，感謝他的付出。前新北4連霸議員張瑞山逝世 覆蓋黨旗（圖／民視新聞）蘇貞昌以前台北縣長身分、悼念張瑞山。張瑞山從政經歷超過30年，民國75年起，連任4屆台北縣中和市民代表、2屆縣議員、新北升格直轄市後，又連任兩屆議員，4連勝戰績稱霸一方，四度出任民進黨黨團總召、在前總統蔡英文競選新北市長跟總統時，都擔任副總幹事，政壇經歷豐富，107年後張瑞山正式交棒給女兒張維倩，退居幕後轉任顧問，持續推動地方建設，不遺餘力。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「議員現在雖然離開，前行政院長蘇貞昌，讓我們不捨，前行政院長蘇貞昌，但是一定他這個精神傳承，前行政院長蘇貞昌，他一定也是希望大家，前行政院長蘇貞昌，繼續照顧他的家後，前行政院長蘇貞昌，照顧他的妻子兒女，前行政院長蘇貞昌，用這個精神繼續服務地方打拚。」現場氣氛莊嚴肅穆，家屬盼張瑞山一生為地方貢獻的精神，讓世人永遠懷念。原文出處：前新北４連霸議員張瑞山逝世 蘇貞昌送別「感謝一生為台灣、新北打拚」 更多民視新聞報導華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍 梁文傑：歡迎透過法律爭取權利川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」民視影音 ・ 15 小時前