「美國是主要夥伴、以色列是新興夥伴」 林佳龍會晤AIPAC訪團：盼深化合作

​美國以色列公共事務委員會（AIPAC）日前首度組團訪問台灣，外交部長林佳龍今（30）日分享，此次超過200人、該會近年規模最大的海外訪問團抵台首日，他就已與訪團成員就區域情勢及民主夥伴間的合作深入交流，總統賴清德也受邀出席晚宴。林佳龍說，美國是台灣主要安全與貿易夥伴，以色列則是極具潛力的新興夥伴，期盼未來台灣、美國與以色列能在更多領域持續深化合作。

總統府轉述，賴清德27日晚間出席美國以色列公共事務委員會晚宴時提到，美國以色列公共事務委員會是推動美國與以色列關係的重要非政府組織，美國有非常高的聲譽與影響力，感謝「薛智偉猶太社區中心」創辦人薛智偉（Jeffrey Schwartz）長期推動台灣和以色列、美國猶太社群交流，並促成此次委員會來訪。台灣人民時常將猶太民族視為榜樣，雖國際處境艱難又面臨中國威脅，但台灣人從不氣餒，靠著自己努力，成為全球高科技產業與人工智慧（AI）發展不可或缺的關鍵夥伴。

總統賴清德（右二）27日出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴。左起為美國以色列公共事務委員會長卡明斯基、國安會秘書長吳釗燮、賴清德等人。（總統府提供）

據轉述，賴清德指出，台美以雖地理位置相隔遙遠，但都秉持對自由、人權與法治堅定信念，站在面對威權主義第一線，保衛最基本的文明與價值。未來，台灣將繼續提高國防投資，希望美國以色列公共事務委員會可以給予更多支持與協助，而在全球供應鏈重組重要時刻，經貿投資也是台美以可以加強合作的重要領域，期待台灣發揮半導體產業重鎮優勢，結合美國、以色列的研發資源及經驗，攜手深化半導體、資通訊、數位安全等領域合作，共同拓展全球市場、強化供應鏈韌性。

林佳龍：以色列有卓越人才與創新動能，合作潛力無限

林佳龍今日則透過臉書分享，前段時間非常榮幸在猶台文化交流協會，歡迎首度訪台、超過200人的美國以色列公共事務委員會訪問團，由會長卡明斯基（Bernard Kaminetsky）、董事會主席圖卿（Michael Tuchin）、執行長布蘭特（Elliot Brandt）、營運長克里斯汀森（Arne Christenson）及國際事務主任施耐德（Stephen Schneider）率領，也是近年來該會規模最大的海外訪問團。

林佳龍說，美國以色列公共事務委員會訪團抵台首日，他就與訪團就區域情勢及民主夥伴間合作深入交流。賴清德也受邀出席晚宴，並提到台灣將持續發揮半導體產業優勢，結合美國與以色列的研發資源與經驗，攜手深化高科技領域合作，共同強化供應鏈韌性。而他在致詞時則強調，台灣始終與所有珍視自由與安全的國家站在一起。「和平得來不易，也絕非理所當然。」面對極權勢力跨區域合作所帶來的威脅，全球民主盟友更應團結一致，攜手強化夥伴關係，共同對抗「動亂軸心」。

林佳龍指出，台灣位處「第一島鏈」樞紐，扮演自由航行與全球供應鏈安全的重要角色。每天全球有5成商船通過台灣海峽，超過9成的高階晶片也在台灣製造，並以科技實力、民主韌性，影響著印太地區的和平與穩定。而台灣政府也正積極強化國防、經濟與科技實力，並與國際夥伴深化合作，展現台灣作為可信賴夥伴的決心。

林佳龍強調，美國是台灣主要安全與貿易夥伴，歷經不同政府世代，始終堅定支持台灣；另方面，以色列是台灣極具潛力的新興夥伴，擁有卓越人才與創新動能，台以雙邊也在醫療與社會關懷等領域推動多項實質合作計畫，未來合作潛力無限，「期盼未來，台灣、美國與以色列能在更多領域持續深化合作，攜手推動印太及全球的和平、穩定與繁榮。」

