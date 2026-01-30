美國是恩人、中國是親人？ 翁達瑞曬圖表打臉鄭麗文：需要幫她醒腦

國民黨主席鄭麗文日前稱「美國是恩人、中國是親人」，台灣不能兩個都選嗎？（鏡報鄒保祥攝）

國民黨主席鄭麗文日前稱「美國是恩人、中國是親人」，台灣不能兩個都選嗎？此番言論曝光引發熱議論，旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）今（30）日po出一張圖表，用「恩、仇」「親、遠」來分析台灣、美國及中國之間的關係，並打臉鄭麗文的選擇，「需要有人幫她醒腦」。

翁達瑞今於臉書po文，一開始就打臉鄭麗文，「一、如果中國是親人，為何長期武力威脅台灣？二、美中對抗的形勢險峻，台灣真的可以兩邊選嗎？」除了上述2點邏輯漏洞，鄭麗文的發言還有更嚴重的認知問題，「顯示她頭腦不清，或故意混淆視聽。」

翁達瑞接著分析提到，鄭麗文的認知錯誤把2個不相干的名詞當成對照選擇。恩人與親人是2個不同的概念，不能當成對照的選擇。若要選擇，「恩人的對照是仇人；親人的對照是遠人。」

翁達瑞還曬出一張圖表，以「恩、仇」「親、遠」分別劃出區域，會產生「恩人/親人」「仇人/親人」「恩人/遠人」「仇人/遠人」共4種組合，這4種當中，最優的選擇是「恩人/親人」，但因為空白沒得選。次優的選擇是「恩人/遠人」，也就是美國。而仇人越遠越好，所以次劣的選擇就是「仇人/遠人」，但因為空白沒得選。最劣的選擇就是「仇人/親人」，也就是中國，千萬不能選。

翁達瑞今po出一張圖表，用「恩、仇」「親、遠」來分析台灣、美國及中國之間的關係，次優的選擇是「恩人/遠人」，也就是美國。（翻攝自翁達瑞臉書）

翁達瑞強調，鄭麗文把「恩人」「親人」當成2個對照的選擇，忽略了「恩、仇」「親、遠」的選擇，於是得到美國與中國可以兩邊選的結論。根據完整的分析，鄭麗文應有4個選擇組合，美國是次優的選擇，中國則是最劣的選擇。如果鄭麗文頭腦清醒，她的選擇是「恩人/遠人」的美國，絕對不會是「仇人/親人」的中國。翁達瑞認為，「不論鄭麗文是頭腦不清楚，或故意裝傻帶風向，都需要有人幫她醒腦。」希望看到這篇醒腦文之後，鄭麗文不要再「恩、仇」不分，把台灣送進火坑。

