美國是恩人 大陸是親人 鄭麗文：我不能兩個都選嗎？

國民黨主席鄭麗文。（周毓翔攝）

國民黨主席鄭麗文今28日中常會上發表了長達26分鐘的演說，鄭麗文談及即將展開的國共兩黨智庫第一次交流論壇，強調兩岸交流的重要性；她也表示，「美國是我們的恩人，大陸是我們的親人」，她不會在美中之間選邊站，國民黨將扮演橋樑，不只讓台海沒事，美中也能和平穩定。

國共智庫交流論壇將於2月2日起舉行，鄭麗文表示，距離上次國共交流平台已經時隔9年之久；她提到近期不少來自百工百業的朋友到黨部與智庫拜訪她，表達兩岸關係惡化讓他們非常恐慌，他們來拜訪也不敢聲張，怕被民進黨秋後算帳，但他們還是得來陳情，「台灣怎麼會變成這樣？」

鄭麗文強調，這次國共智庫對接，將聚焦在觀光旅遊業的合作，還有對於災難氣候變遷的因應，兩岸在9年後的今天，已經今非昔比，在科技上有獨步全球的實力，強強聯手可以帶給人類社會無限可能，此時不該分彼此、製造對立，要和解合作不是衝突對抗。

鄭麗文也無奈民進黨從頭到尾極盡所能破壞，瞎編各種莫須有的故事，給國民黨扣帽子，國民黨提告無良媒體，民進黨的造謠供應鏈每天都在啟動，編了很多自相矛盾的故事。她強調，國共之間除了九二共識反對台獨的政治基礎外沒有任何交換條件，從前主席連戰和平之旅到現在都不需要其他前提。

她奉勸民進黨，不要把國民黨當成死敵，大家都在同一條船上，把船弄翻了大家都會落水，包括民進黨在內。

鄭麗文也提到英國首相施凱爾近期赴陸訪問，說不會在美中之間選邊，鄭麗文表示，很多人好奇她親中還是親美？她都會說，「我不能兩個都選嗎？為什麼只選一邊？」，鄭麗文強調，「美國是我們的恩人，大陸是我們的親人，不可能做出骨肉相殘的事，不需要在美中之間做選擇。」

鄭麗文強調，國民黨將會扮演橋樑，不只讓台海沒事，也讓美中和平穩定，所謂的第一島鏈，不再是冷戰前沿，不需要開啟冷戰2.0，第一島鏈將會是和解和平的島鏈，從台灣出發台海開始。

至於外界關注的「鄭習會」，鄭麗文說，一但拍板定案一定會第一時間召開記者會跟大家說明細節，不需要猜測那麼多故事；他也說，2月2日將要開始的國共智庫論壇平台，是跨出成功的第一步，將來還會延續，繼續擴大。

