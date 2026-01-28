「美國是恩人，大陸是親人」 鄭麗文：我們絕對不骨肉相殘

國民黨主席鄭麗文表示，美國是恩人，大陸則是親人，他們絕對做不出骨肉相殘的事情。（資料照；鏡報李智為）

「國共智庫交流」確定2月2日登場，強調會降低政治化，聚焦觀光旅遊、產業合作、永續發展3大主軸。國民黨主席鄭麗文對此相當期待，並強調「美國曾是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，不用選邊站，他們不會忘記美國情誼，但大陸是親人，他們絕對做不出骨肉相殘的事情。

今28日國民黨中常會上，致詞末段鄭麗文搬出英國首相前往中國進行睽違8年後的國事訪問一事，表示眾所皆知英國跟美國最麻吉，但英國首相說不需要在美中之間選邊站，「今天在台灣的我們也應該是如此」。

親美還親中？ 鄭：不能都選嗎

針對媒體常問她要選「親中」還是「親美」？她回應「我不能兩個都選嗎？為什麼只能選一邊？」。

鄭麗文：美國是恩人、中國是親人

鄭麗文重申，國民黨希望的是台海和平穩定，並提到前2天她的一位好友說了一句舉例的話「美國曾是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，這讓她非常有感。鄭說，中華民國從二次世界大戰到戰後的台灣，他們不是「忘恩負義」的人，絕對不會忘記美國的情誼；但鄭麗文強調「大陸是我們的親人，我們也絕對做不出骨肉相殘的事情」，因此她認為不需要在美中之間選擇，兩岸和解能帶來美中和解與合作，這才是人類之福。

對「國共智庫交流」有期許 未來延續擴大

鄭麗文說，國民黨要扮演的橋樑，不只是讓台海沒事、讓台海和平穩定，更希望如同川普所呼應的，美中也要和平穩定。她認為「第一島鏈」不應是上個世紀，冷戰1.0時的戰爭前線，希望冷戰結束之後，不需要開啟冷戰2.0，希望「第一島鏈是「和解島鏈」與「和平島鏈」，從台灣出發，從台海開始，並期望全世界都攜手為和平穩定盡一份心力。

最後，鄭麗文強調，相信下週一國共兩黨智庫的論壇平台是跨出的成功第一步，並會延續與擴大，因為有太多的期盼，更可能產生完全不一樣的局面。

