美國是解決庫德族、ISIS、敘利亞政府內戰的關鍵
許善德／庫德裔台灣人，國際政治中東專家，《庫德的勇氣》作者
敘利亞內戰再度升溫，ISIS囚犯逃脫後引發國際高度關切，庫德族正等待美國及其盟友的回應。要理解敘利亞當前的局勢，我們必須回顧一些歷史背景。
內戰的起源
過去，敘利亞長期由阿薩德掌權。他被外界形容為獨裁者，壓迫人民、忽視少數民族權利、濫用國家資源，國內腐敗程度有達到高峰。
「阿拉伯之春」發生後，在多個阿拉伯國家爆發抗議，一些國家的領導人相繼被推翻，敘利亞也受到影響。然而，當時的敘利亞總統並未準備放棄權力，國家逐漸陷入內戰。
隨著局勢惡化，敘利亞境內出現多個武裝團體，其中包括居住在敘利亞北部的庫德族勢力。庫德族約佔敘利亞人口的 10%，而敘利亞的大多數人口為阿拉伯人。
伊斯蘭組織與ISIS的崛起的時期，除了庫德族武裝之外，還出現了兩個主要的伊斯蘭主義組織：其中一個後來成為新敘利亞政府的核心力量，另一個則是 ISIS。
當時，ISIS 的擴張速度遠遠超過其他組織，迅速佔領敘利亞與伊拉克的大部分地區，對中東與歐洲構成嚴重的恐怖主義威脅。
為了消除這項威脅，美國與西方國家選擇與庫德族部隊合作。庫德族成功擊敗並收復了ISIS佔領的地區。然而，阿薩德政權直到另一個伊斯蘭組織擊敗後，才正式倒台。
目前敘利亞在的新政府之後又有新的國內衝突？
剛推翻阿薩德政權的伊斯蘭主義組織表示，敘利亞境內原本由ISIS佔領、後來由庫德族控制的地區，應移交回敘利亞政府，由庫德族部隊撤出並交出控制權。這項決定是否意味著敘利亞將再次陷入全面戰爭？
而做出這項決定的主要原因，可歸納為以下幾點：
1、土耳其因素
這因素普遍認為是最關鍵的原因。土耳其境內約有兩千萬名庫德族人，且與敘利亞邊境連接。土耳其不希望敘利亞的庫德族擁有實質軍事與政治力量，擔心這將與土耳其境內的庫德人產生聯動，進而影響國家安全。因此，土耳其多次要求現任敘利亞政府削弱其境內庫德族武裝的權力。
2、宗教原因
由於該團體過去曾屬於一個民族群體，部分領導人認為庫德族與宗教的關聯性不高，且在戰爭中允許女性參與作戰。因此，在對庫德族宣戰期間，他們政府聲明中發布一項決定，並引用《古蘭經》的經文，將衝突描述為「反伊斯蘭的戰爭」，進而導致由庫德族領導的勢力出現分裂，其中也包括部分阿拉伯成員。
3、經濟因素
早期ISIS入侵的地區多為石油資源豐富的地帶，這也是其迅速壯大的原因之一。ISIS被擊敗後，這些地區轉由庫德族武裝控制，使現任敘利亞政府更加重視重新掌握這些戰略資源。
4、族群衝突
庫德族在敘利亞屬於少數民族，而阿拉伯人則為人口多數。在庫德族控制的地區中，也有部分阿拉伯居民反對由庫德族統治。戰爭爆發後，敘利亞軍隊重新控制了部分原本由庫德族掌握的地區，從當地阿拉伯人歡迎敘利亞阿拉伯軍隊進入、甚至舉行慶祝活動的情況中，即可看出這一點。
ISIS 會否再起？在庫德族與美國及其盟友擊敗ISIS後，許多ISIS成員被逮捕並關押。然而，近期衝突導致部分監獄遭到破壞，一些ISIS成員成功逃脫，引發外界對其復甦的高度憂慮。
近期，伊拉克在境內逮捕了一名從敘利亞逃亡的ISIS成員；同時，敘利亞境內也發生了針對ISIS的自殺式炸彈攻擊。這些事件顯示ISIS仍具一定行動能力，但短期內要恢復過去的勢力規模仍然困難。
美國的立場
在敘利亞軍隊對庫德族發動攻擊後，庫德族失去部分城市控制權，因而向美國及其盟友尋求協助。美國介入以防止衝突進一步擴大，但也清楚這場危機與土耳其密切相關。
由於土耳其是美國盟友，也是北約成員國，美國的立場更傾向於避免全面戰爭，而非協助庫德族全面收復失地。
戰爭的未來走向
現任敘利亞政府透過土耳其與沙烏地阿拉伯，與美國建立更緊密的關係。沙烏地阿拉伯支持出生於該國的敘利亞現任總統，顯示現政府可能持續對敘利亞庫德族施壓。
然而，庫德族方面強調，他們視這些城市為自己的土地，並曾為此付出沉重代價。超過1萬1000名庫德族戰士在敘利亞北部與東部與ISIS作戰時犧牲，另有超過2萬2000名庫德族士兵受傷。
因此，隨著局勢持續升溫，來自土耳其、伊拉克與伊朗的庫德人也已越過邊界前往支援，顯示對敘利亞庫德族的援助可能進一步擴大並持續下去。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
川普報復了！美軍空襲敘利亞IS「狂轟百枚彈藥」 赫格塞斯：永不會忘
敘利亞前總統逃亡近1年傳「現身莫斯科」！奢華生活曝光「沉迷電玩」妻卻病危
比電影更恐怖！女主播live遇砲彈快逃啊 以色列轟炸敘利亞不手軟
35歲BL劇男星管麟宣布登記結婚！日期藏甜蜜紀念 小3歲妻備孕計劃曝光
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 541則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 102則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 7則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 23 小時前 ・ 79則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 2則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 20 小時前 ・ 2則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2則留言
1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾
美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）只花91分鐘，無防護裝備完成徒手攀登台北101的挑戰；活動前，外媒曾揭露，這次挑戰報酬約50萬美金，換算台幣約1570萬元；如今順利完成挑戰，替自己的運動生涯寫下新的戰績，這筆報酬也確定入袋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 111則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
隨著農曆春節的腳步逼近，上班族最引頸期盼的「年終獎金」陸續開獎！年終獎金的厚度，深受產業類別、公司獲利與職級待遇影響，辛苦了一整年，當銀行帳戶的數字跳動時，有人笑得合不攏嘴，卻也有人倍感心酸。而近日就有一名女網友透露，自己領完年終後只想哭，雖然年終高達4.4個月，但本薪才3萬6千元，算下來也只有15萬多，讓他不禁直呼「買房根本不敢想」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 116則留言
萬年總召出招了？藍委曝柯建銘「私下放話1事」 預言賴清德恐面臨這下場
民進黨立院黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記（參選總召）」，未來動向受到高度關注，國民黨立委王鴻薇透露，柯建銘不愧是萬年總召，在立法院的操作只能說「薑還是老的辣」，考量到民進黨團至今仍未敲定人選、也沒有其他人表態，王鴻薇直言，若柯建銘續任總召，一定會折損總統賴清德作為黨主席的政治威信。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 52則留言
馬上要變天了！「這天」起東北季風連凍4天 2地區最低溫恐下探14度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導今（25）日冷氣團逐漸減弱，台灣轉受東南風影響，各地氣溫回升，白天感受明顯較為舒適。不過，這樣的回暖僅為短暫現象，氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 22 小時前 ・ 7則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 15 小時前 ・ 10則留言