美國是解決庫德族、ISIS、敘利亞政府內戰的關鍵

敘利亞內戰再度升溫，圖為20日，敘利亞哈塞克省，庫爾族武裝主導的「敘利亞民主力量」士兵正在巡邏警戒。圖東方IC

許善德／庫德裔台灣人，國際政治中東專家，《庫德的勇氣》作者

敘利亞內戰再度升溫，ISIS囚犯逃脫後引發國際高度關切，庫德族正等待美國及其盟友的回應。要理解敘利亞當前的局勢，我們必須回顧一些歷史背景。

內戰的起源

過去，敘利亞長期由阿薩德掌權。他被外界形容為獨裁者，壓迫人民、忽視少數民族權利、濫用國家資源，國內腐敗程度有達到高峰。

「阿拉伯之春」發生後，在多個阿拉伯國家爆發抗議，一些國家的領導人相繼被推翻，敘利亞也受到影響。然而，當時的敘利亞總統並未準備放棄權力，國家逐漸陷入內戰。

隨著局勢惡化，敘利亞境內出現多個武裝團體，其中包括居住在敘利亞北部的庫德族勢力。庫德族約佔敘利亞人口的 10%，而敘利亞的大多數人口為阿拉伯人。

伊斯蘭組織與ISIS的崛起的時期，除了庫德族武裝之外，還出現了兩個主要的伊斯蘭主義組織：其中一個後來成為新敘利亞政府的核心力量，另一個則是 ISIS。

當時，ISIS 的擴張速度遠遠超過其他組織，迅速佔領敘利亞與伊拉克的大部分地區，對中東與歐洲構成嚴重的恐怖主義威脅。

為了消除這項威脅，美國與西方國家選擇與庫德族部隊合作。庫德族成功擊敗並收復了ISIS佔領的地區。然而，阿薩德政權直到另一個伊斯蘭組織擊敗後，才正式倒台。

目前敘利亞在的新政府之後又有新的國內衝突？

剛推翻阿薩德政權的伊斯蘭主義組織表示，敘利亞境內原本由ISIS佔領、後來由庫德族控制的地區，應移交回敘利亞政府，由庫德族部隊撤出並交出控制權。這項決定是否意味著敘利亞將再次陷入全面戰爭？

而做出這項決定的主要原因，可歸納為以下幾點：

1、土耳其因素

這因素普遍認為是最關鍵的原因。土耳其境內約有兩千萬名庫德族人，且與敘利亞邊境連接。土耳其不希望敘利亞的庫德族擁有實質軍事與政治力量，擔心這將與土耳其境內的庫德人產生聯動，進而影響國家安全。因此，土耳其多次要求現任敘利亞政府削弱其境內庫德族武裝的權力。

2、宗教原因

由於該團體過去曾屬於一個民族群體，部分領導人認為庫德族與宗教的關聯性不高，且在戰爭中允許女性參與作戰。因此，在對庫德族宣戰期間，他們政府聲明中發布一項決定，並引用《古蘭經》的經文，將衝突描述為「反伊斯蘭的戰爭」，進而導致由庫德族領導的勢力出現分裂，其中也包括部分阿拉伯成員。

3、經濟因素

早期ISIS入侵的地區多為石油資源豐富的地帶，這也是其迅速壯大的原因之一。ISIS被擊敗後，這些地區轉由庫德族武裝控制，使現任敘利亞政府更加重視重新掌握這些戰略資源。

4、族群衝突

庫德族在敘利亞屬於少數民族，而阿拉伯人則為人口多數。在庫德族控制的地區中，也有部分阿拉伯居民反對由庫德族統治。戰爭爆發後，敘利亞軍隊重新控制了部分原本由庫德族掌握的地區，從當地阿拉伯人歡迎敘利亞阿拉伯軍隊進入、甚至舉行慶祝活動的情況中，即可看出這一點。

ISIS 會否再起？在庫德族與美國及其盟友擊敗ISIS後，許多ISIS成員被逮捕並關押。然而，近期衝突導致部分監獄遭到破壞，一些ISIS成員成功逃脫，引發外界對其復甦的高度憂慮。

近期，伊拉克在境內逮捕了一名從敘利亞逃亡的ISIS成員；同時，敘利亞境內也發生了針對ISIS的自殺式炸彈攻擊。這些事件顯示ISIS仍具一定行動能力，但短期內要恢復過去的勢力規模仍然困難。

21日，伊拉克總理兼武裝部隊總司令蘇達尼前往伊拉克與敘利亞邊境地區實地視察。圖東方IC

美國的立場

在敘利亞軍隊對庫德族發動攻擊後，庫德族失去部分城市控制權，因而向美國及其盟友尋求協助。美國介入以防止衝突進一步擴大，但也清楚這場危機與土耳其密切相關。

由於土耳其是美國盟友，也是北約成員國，美國的立場更傾向於避免全面戰爭，而非協助庫德族全面收復失地。

戰爭的未來走向

現任敘利亞政府透過土耳其與沙烏地阿拉伯，與美國建立更緊密的關係。沙烏地阿拉伯支持出生於該國的敘利亞現任總統，顯示現政府可能持續對敘利亞庫德族施壓。

然而，庫德族方面強調，他們視這些城市為自己的土地，並曾為此付出沉重代價。超過1萬1000名庫德族戰士在敘利亞北部與東部與ISIS作戰時犧牲，另有超過2萬2000名庫德族士兵受傷。

因此，隨著局勢持續升溫，來自土耳其、伊拉克與伊朗的庫德人也已越過邊界前往支援，顯示對敘利亞庫德族的援助可能進一步擴大並持續下去。

