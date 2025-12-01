美國晶片回流只是夢？ 英特爾前CEO點出現實：台積電赴美設廠也難解

英特爾前執行長季辛格認為，除非晶片產業發生「經濟版圖位移」，否則現有局面將不會改變。（翻攝自@PGelsinger X）

美國近年積極推動重振本土晶片製造業，但英特爾（Intel）前執行長季辛格（Pat Gelsinger）接受英國《金融時報》專訪時表示，即使台積電（TSMC）在亞利桑那州設立新廠，也難以真正減少美國對亞洲晶片供應鏈的依賴。他認為，除非產業發生「經濟版圖位移」，否則現有局面將不會改變。

季辛格分析，美國晶片產業面臨的挑戰遠比外界想像中複雜且深遠。他坦言，自己在2021年回鍋英特爾擔任執行長後，嘗試區隔旗下的晶圓代工事業，希望能靠代工業務重拾製造領先地位，但大客戶始終未如預期上門。他接任後才發現公司衰敗程度「比我的認知更深也更嚴重」，因為在他回鍋前的5年內，英特爾竟然沒有任何一項產品準時交貨，「基本工程紀律蕩然無存」，這也凸顯了當時英特爾與台積電在製程技術上的差距逐漸擴大。

季辛格指出，英特爾後來花了比預期更長的時間才突破18A製程技術，而更令人擔憂的是，當時英特爾部分產品還必須依賴台積電代工，間接證明公司落後程度驚人。季辛格過去曾公開提醒美國過度倚賴台灣製造，這一度引發與台積電的關係緊張，台積電創辦人張忠謀甚至公開批評他「有點不客氣」。

對季辛格來說，所有努力都回歸到重振美國晶片製造業的更大使命，而這核心牽涉到矽晶圓上複雜的蝕刻與製程工序，但目前絕大多數產能仍集中在亞洲。他直言，就算像台積電在亞利桑那州蓋了新廠，也無法徹底改變現狀，「必須創造一種經濟上的位移，才能讓這場轉變真正發生。」

另一方面，季辛格也對拜登政府於2022年推動的《晶片法》表達不滿，他批評資金釋出過慢：「都過了2年半了還沒有撥出任何資金？我覺得這糟透了，而且最後一刻才勉強推行。」至於美國政府近期取得英特爾一成股權，他則持開放態度，只要能讓公司更具競爭力，他都願意考慮。他也透露，曾與美國總統川普會面數次，形容對方是「情緒很滿的人」。

另據《路透社》日前報導，美國川普政府曾與台灣洽談一項協議，內容可能包含台灣協助訓練美國勞工，學習半導體製造相關技術，以換取美方降低關稅。

然而，針對這項報導，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今（1日）已公開回應，她表示沒有答應美國要幫他們訓練技術人員，強調這並不在台美談判的條件之中。

