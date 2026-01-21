美國晶片關稅壓力…李在明：不用太擔心 稱匯率「1、2個月就會回穩」

2026年1月21日，南韓總統李在明召開新年記者會。美聯社



據南韓媒體今天（1/21）報導，南韓總統李在明今天召開新年記者會，對於美國的晶片關稅壓力，他表示：「不需要過度擔心」，另外，近來韓元持續貶值，有關外界關注的匯率問題，他則有信心地說：「約1、2個月之後，匯率就會回穩。」

據韓媒《中央日報》報導，南韓總統李在明今天在青瓦台迎賓館，召開新年記者會，談到來自美方的半導體關稅壓力，「外界傳出半導體可能被徵收100%關稅，但我認為不需要過度擔心。」

李在明說明：「這些傳言常會出現，在激烈對立與不穩的局勢下，原本就可能出現難以預測的變數，如果對每件事情都過度反應，就無法抓住核心」、「應掌握住重心，依照方針與原則來因應。」

他強調：「半導體市場由韓國與台灣，掌握80至90%的市占率，如果美國課徵100%關稅，美國半導體的價格也會上漲100%」、「我們先前已經與美方達成協議，確保韓國不會處於比台灣更不利的位置，接下來只要妥善應對即可。」

另外，由於韓元持續貶值，匯率問題成為南韓各界關注焦點，對此，李在明也在記者會上發表看法：「根據相關部門的評估，大約1至2個月後，匯率就會回穩至1美元兌1400韓元左右。」

李在明指出：「政府將盡一切方式，致力於讓匯率穩定」、「有些人將（美元兌韓元）高匯率稱為『新常態』，這並非韓國特有的現象，也不是僅靠韓國的政策，就能輕易回復原狀」、「只要是能用的政策，政府都在推動中。」

李在明將韓元與日圓比較，「韓元匯率某種程度上，與日圓匯率連動，事實上，與日圓相比，韓元的貶值幅度較小，如果比照日本的基準，可能會達到1美元兌1600韓元左右，我們目前算是撐得不錯。」

李在明今天對匯率發表意見後，匯率立刻回穩，首爾外匯市場今天開盤為1美元兌1480.4韓元，記者會發表相關談論後，迅速來到1美元兌1468.7韓元。

