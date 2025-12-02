美國智庫模擬「台灣有事」 中國恐對美軍及日本自衛隊先發制人攻擊

美國智庫CSIS高級顧問坎西恩說，模擬中國封鎖台灣結果顯示，即便日本保持中立，可能也有4千多人傷亡。（攝影／鄭國強）

美國智庫CSIS高級顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，如果中國對台灣海上封鎖，美中之間極有可能爆發衝突，因為美國要不決定介入，派遣軍艦護航前往台灣；或者中國會在美國部署全部兵力之前發動攻擊。」

模擬「台灣有事」，日本就算中立也會有4千多人死傷

日本《朝日電視台》11月30日報導，美國政府時常諮詢的戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）是美國頂尖智庫，專為政府提供政策建議，7月發表一份和「台灣有事」的報告，模擬台海發生軍事衝突作出最壞情況的預測，結果顯示日本將被捲入戰爭，即便保持中立，日方的傷亡人數為4662人。

前美國海軍陸戰隊上校的坎西恩接受《朝日電視台》訪問時指著地圖說「這裏是沖繩。美軍嘉手納空軍基地，如果戰爭爆發，面對中國強大的海空軍，他們將寸步難行。」

CSIS模擬中國武力犯台，這些模擬演練採用了一種類似「戰爭兵推」的技術，即在地圖上實際移動空中和艦隊單位，最新的報告已於今年7月發布。

台灣的石油儲備如果沒被炸毀，可以撐5個月

他說，海上封鎖導致台灣的天然氣儲備在約10天內耗盡，煤和石油儲備在7至20周內耗盡，另一方面，如果美軍介入，台灣對外的物資供輸可以得到保障，台灣到底禁不禁得起封鎖？

中國一旦封鎖台灣，美國要不決定介入，派遣軍艦護航前往台灣；或者中國會在美國部署全部兵力之前發動攻擊。（圖片來源／福特號航母官方臉書帳號）

「我們進行了26次不同程度的戰爭推演。結果顯示，在大多數情況下，台灣能夠承受封鎖，但代價極其高昂。」坎西恩說。

中國一旦海上封鎖台灣，就可能對美、日先發制人攻擊

然而正如日本首相高市早苗所預估，智庫模擬結果顯示，顯示假設日本保持中立，並允許美軍使用其基地，日方的傷亡人數為4662人。

為什麼會這樣？坎西恩表示，如果發生中國台灣進行海上封鎖，美中之間極可能爆發衝突，到時候美國要不決定介入，派遣軍艦護航前往台灣；要不中國會在美國部署全部兵力之前發動攻擊，以求先發制人效果。

模擬也顯示，中國可能對日本自衛隊基地發動先發制人的攻擊，坎西恩解釋，中國將攻擊駐日美軍基地。此外，中國可能認為，這樣的攻擊會促使日本參戰，並對日本自衛隊基地發動先發制人的攻擊，這次模擬的前提是日本保持中立，並允許美軍使用其基地。即便如此，模擬結果仍顯示將有4662名日本士兵傷亡。

(原始連結)





