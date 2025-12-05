美國智庫NCAFP訪團到訪海基會 (圖)

中央社

美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪團到訪海基會。左起為布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）、Macro Advisory Partners諮詢公司合夥人柏蘭（Sarah Beran）、史汀生研究中心特聘資深研究員艾江山（Karl Eikenberry）、太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond F. Burghardt）、亞太安全論壇計畫主任董雲裳（Susan A. Thornton）、美國外交政策全國委員會會長艾略特（Susan M. Elliott）、海基會董事長吳豊山。（海基會提供）

中央社記者李雅雯傳真 114年12月5日

