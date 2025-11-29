美國暫停所有庇護審查 停發簽證給阿富汗籍旅客

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統川普因兩名國民兵疑遭阿富汗籍男子槍擊，而強化反移民立場。於此之際，美國移民當局今天宣布，「停止所有庇護審查，直到能確保所有外國人都經過最嚴格的審查」。

法新社報導，隸屬於國土安全部（Department of Homeland Security）的美國國籍暨移民局（USCIS）局長史威德洛（Joseph Edlow）今天發布上述消息。

阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）本月26日，涉嫌在華府槍殺兩名國民兵（National Guard），其中一人傷重不治。

川普（Donald Trump）因此於27日宣布，政府將致力於「無限期暫停」來自所有「第三世界國家」移民，好讓美國制度能夠全面恢復。

被問及哪些國籍會受影響時，國土安全部向法新社出示一份19國名單，其中包含阿富汗、古巴、海地、伊朗、緬甸等國。

同時，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天也表示，美方已經暫時停發簽證給所有阿富汗籍旅客。他說，「美國最重要的優先事項，就是保護國家與人民。」

路透社報導，聯合國各機構28日也呼籲華府，應該繼續允許尋求庇護者進入美國，並保障正當的審查。

聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）在瑞士日內瓦的記者會，就川普的發言回應，「他們有權依國際法獲得保護，而且應該享有正當審查程序」。

聯合國難民署（UN Refugee Agency）發言人卞毓貞（Eujin Byun）也呼應聯合國人權辦公室的立場。

她表示，「當需要庇護的人抵達某國領土時，他們必須接受正當的庇護審查，且須能進入該國領土。」她也指出，絕大多數難民在尋求庇護國都是守法的社區成員。（編譯：楊惟敬）1141129