美國暫停泰國移民簽證！網民籲對等抵制

【看見泰國 VisionThai】美國國務院宣布將於1月21日起無限期暫停辦理全球75個國家的移民簽證申請，泰國名列其中。消息傳出後在泰國社交媒體引發熱議，網民反應兩極分化，有人反思泰國公民簽證逾期滯留、大麻合法化等問題，有人怒批美國自大並呼籲泰國政府採取對等措施，但婚姻移民等受影響民眾則感到焦慮。這項由國務卿盧比歐(Marco Rubio)主導的政策，旨在打擊可能成為美國「公共負擔」(Public Charge)的申請者，預估將有約31.5萬名潛在移民被拒於門外，是川普政府重返白宮後針對合法移民途徑最廣泛的限制措施之一。

根據《福斯新聞》(Fox News)報導，受影響國家除泰國外，還包括索馬利亞、俄羅斯、阿富汗、巴西、伊朗、伊拉克、埃及、奈及利亞、葉門等，影響範圍涵蓋全球近三分之一國家。國務院內部備忘錄已指示各地領事官員，在重新評估篩選和審查程序期間，應依據現行法律拒絕相關簽證發放。這項暫停措施將持續至國務院完成對移民處理程序的重新評估為止，且未設定具體截止日期。

泰國網民反思憤怒兩極

消息在泰國社交媒體曝光後，網民反應呈現多元光譜。部分網民認為此舉可能源於泰國公民的某些行為，例如簽證逾期滯留、大麻合法化政策爭議，甚至提到與柬埔寨的衝突可能影響國際形象。他們認為美國正在加強收入核查，以篩選非法移民和潛在「公共負擔」。

另一派網民則對美國此舉表達強烈不滿，批評美國過於自大，自詡為「天堂」，並呼籲泰國政府採取對等措施，暫停向美國公民發放簽證，以維護雙方的平等與尊嚴。這類聲音在社交媒體上獲得不少共鳴，反映出部分泰國民眾對美國單方面決策的不滿情緒。

對於正在申請婚姻簽證或計劃移民美國的泰國民眾而言，這項消息直接影響了他們的生活計劃，因此感到焦慮。部分網民在社交媒體上表達擔憂，詢問已經遞交的申請是否會受影響，以及何時能恢復正常辦理。

移民簽證暫停 非移民簽證暫不受影響

此次暫停主要針對移民簽證，包括工作簽證等，非移民簽證如學生簽證或觀光、商務簽證目前並未明確涵蓋在暫停範圍內。這意味著計劃赴美求學、旅遊或商務的泰國民眾暫時不受此限。

然而，國務院已要求領事官員在審核非移民簽證時，也須嚴格審核申請人是否可能依賴美國公共福利，包括年齡、健康狀況、英語能力及財務穩定性等均列入考核。這意味著即使非移民簽證未被暫停，審查標準也可能更加嚴格。

川普政府擴大「公共負擔」定義

國務院發言人Tommy Pigott表示，國務院將利用其長期以來的權力，認定會成為美國公共負擔並利用美國人民慷慨的不符合資格的潛在移民。強調此項政策是為終結對美國移民制度的濫用。

去年11月，川普政府發布新指導方針，指申請美國居留簽證的外國人若患有某些疾病，例如糖尿病或肥胖症，可能會遭拒絕簽證申請。該指導方針賦予簽證官員更大的權力，使其能夠根據申請人的健康狀況作出決定。專家表示，新指導方針大大擴展需要考慮的疾病範圍。

這項暫停75國移民簽證的措施，被視為川普政府收緊移民政策的重要一步。對泰國而言，這不僅影響赴美移民的泰國公民，也可能影響泰美雙邊關係的氛圍。目前美國駐泰大使館尚未就此事發布官方聲明，泰國外交部也未表態是否會採取對等措施。

