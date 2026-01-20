美國暴風雪橫掃多州 密西根公路逾百車連環撞

一場由五大湖區引發的暴風雪週一（19日）席捲美國密西根州，導致196號州際公路發生超過100輛車輛的大規模連環追撞事故。密西根州警表示，事故造成多人受傷，但尚未傳出死亡案例，目前已封閉大急流城西南方向的雙向車道進行清理作業。

密西根州暴雪導致州際公路發生超過100輛車輛的大規模連環追撞事故。 （圖／《美聯社》）

《美聯社》19日報導，事故現場包含超過30輛半拖車在內的各式車輛，受困駕駛被安排至哈德遜維爾高中暫時安置，等待聯繫親友或安排接送。渥太華縣警長辦公室指出，沿線發生多起車禍，並有數輛半拖車打滑失控，許多車輛滑出路面受困。

親身經歷這場事故的馬塔（Pedro Mata Jr.）表示，當時雪花橫掃路面，即使車速降至時速32至40公里，仍幾乎看不見前方車輛。他成功煞停後決定將卡車駛離車道停在中央分隔島，以免遭後方來車追撞。馬塔回憶：「聽著身後不斷傳來的撞擊聲和巨響，感覺有點可怕。我看得到前方狀況，但完全不知道後面發生什麼事。」

密西根州暴雪，能見度極低。 （圖／《美聯社》）

這起事故只是橫掃全美冬季風暴造成的最新影響之一。國家氣象局針對明尼蘇達州北部、威斯康辛州、印第安納州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州及紐約州等多個州發布極端低溫或冬季風暴警報。前一天，降雪範圍甚至延伸至佛羅里達州狹長地帶，並影響麻薩諸塞州及芝加哥的季後賽足球賽事進行。氣象預報員警告，佛羅里達州中北部及喬治亞州東南部週一夜間至週二可能出現冰點以下氣溫。

負責協助清理受困車輛的大谷拖吊公司（Grand Valley Towing）派遣超過十輛拖吊車前往現場，與多家拖吊業者在嚴寒天候中合作救援。該公司經理韋斯特維爾德（Jeff Westveld）表示：「我們正盡可能快速移除車輛，希望能讓道路盡快重新開放。」官方預估清理作業將持續數小時。

