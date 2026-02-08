美國暴風雪 2千萬人感冒 這家台灣公司因此月營收創新高

據美國疾管署估計，去年入冬以來的流感季節已造成2000萬人染疫、27萬人住院、1萬1千人死亡，醫療檢測需求大增。（圖片來源／N18G頻道）

極地寒流在北半球各地肆虐，氣象預報這幾天華盛頓特區低溫可到零下11度，這波寒流不僅美國東岸被致災性大雪影響，持續性低溫更造成流感與各種呼吸道疾病大爆發。數位生物條碼技術領導廠瑞磁生技（ABC-KY，股票代碼：6598）深耕美國檢測市場有成，受惠流感大爆發，元月營收破記錄達7千9百萬元，年成長88％，創下單月營收新高。

美國遭遇暴風雪肆虐感染人數2千萬

據美國疾管署估計，去年入冬以來的流感季節已造成2000萬人染疫、27萬人住院、1萬1千人死亡。衛福部疾管署也呼籲，隨著寒假旅遊潮與春節到來，台灣也將邁入新一波流感高峰期，務必加強防範。

暴風雪不約而同席捲而來，美國東部和日本北海道降雪災情嚴重。（圖片來源／N18G頻道）

包括流感在內的各種傳染病檢測，一直都是多元分子檢測中佔比最大的應用市場。據研究報告指出，今年傳染病多元檢測的市場規模上看30億美元，並以年均4.71%比例持續成長，2032年整體市場規模將達41億美元，預估美國仍是最大市場。

台廠能一次檢測3種以上感染原

瑞磁指出，對於一次檢測3種以上感染原，瑞磁的試劑與高通量檢測方案具有高度競爭力。由於具檢測設備與體外診斷試劑的美國FDA上市許可，並取得醫療保險給付，再加上美國當地銷售團隊助攻，瑞磁在人體呼吸道疾病、腸胃道疾病、性傳染病、真菌感染，與寵物診斷均有佈局，提供實驗室全面與高品質檢測結果。

同時，瑞磁透露，去年12月22日將國際大廠ThermoFisher的DNA萃取系統納入瑞磁「20項呼吸道多元分子檢測」(RPP)，並已申請美國FDA上市許可，目標在90個工作天取得FDA答覆申請結果。法人推估，由於ThermoFisher為目前實驗室市佔最高的DNA萃取廠牌，搭配瑞磁RPP通過正式上市許可後，有望為瑞磁今年擴大實驗室市占挹注新動能。

