美國最嚴重洩密案主嫌艾姆斯過世 享壽84歲

美國史上最嚴重間諜案主嫌艾姆斯，在獄中過世，享壽84歲。

美國史上最嚴重情報洩密案主犯，中央情報局（CIA）前探員艾姆斯，5日在馬里蘭州聯邦監獄過世，享壽84歲。艾姆斯曾經向前蘇聯提供機密情報近10年，破壞超過100次秘密行動，洩漏西方國家30名間諜的身分，並導致至少10名CIA情報人員喪命。（葉柏毅報導）

據美國媒體報導，艾姆斯最初任職CIA位在維吉尼亞州「蘭利」總部的蘇聯暨東歐部門，沒多久就被前蘇聯國安局，也就是「KGB」所吸收，在1985年4月開始，成為莫斯科內應，即便他後來調派到羅馬之後，又返回華府，都持續向前蘇聯提供機密資訊。

艾姆斯坦承，在他擔任前蘇聯間諜長達9年的時間裡，收穫大約250萬美元。這筆錢讓他得以過上奢侈生活，儘管他的年薪不到7萬美元，卻可以買高級跑車，並且經常出國度假。

1994年2月，艾姆斯與妻子一同被捕，夫妻倆還沒等到開庭審判，就已經承認間諜罪與逃稅罪。艾姆斯宣稱，促使他叛國的動機，是「迫切且持續發生的經濟困境」，希望透過出賣情報，解決自己的債務問題。最終，艾姆斯被裁定間諜罪名成立，判處終身監禁且不得假釋，他妻子羅莎里歐也因為協助與教唆丈夫的間諜行動，被判刑期5年多。