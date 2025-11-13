美國最大航艦「福特號」進加勒比海 委內瑞拉軍民備戰
委內瑞拉政府宣布全國軍隊進入備戰狀態，因應「帝國主義威脅」。美國的航空母艦「福特號」已經抵達加勒比海，擔憂局勢持續升溫，哥倫比亞宣布，暫停與美國共享情報，不過美國國務卿盧比歐否認，英國也切斷情報的消息，批評是「錯誤報導」。
委內瑞拉政府因應美國航空母艦「福特號」抵達加勒比海的軍事行動，動員超過20萬人全軍戒備，並通過「國防指揮法」，以對抗所謂的「帝國主義威脅」。同時，哥倫比亞宣布暫停與美國共享情報，抗議美軍針對涉嫌販毒船隻的軍事打擊。然而，美國國務卿盧比歐否認英國切斷情報共享的報導，稱這是「錯誤報導」，並強調沒有任何事件阻礙美國的行動。
美國最大的航空母艦「福特號」已開進加勒比海，使美軍在該地區的兵力增加到15000人。這一舉動引發委內瑞拉方面的強烈反應，質疑美國以打擊運毒船為名，實際意圖可能是推翻委內瑞拉政權。委內瑞拉民眾對此表達不滿，認為美國不應該以這種方式干涉他國事務，並指責這是一種濫用權力的行為。
委內瑞拉總統馬杜洛除了動員軍隊外，還簽署並核准了「國防指揮法」，在全國範圍內建立整體防衛指揮部，推動軍民融合以應對美國的威脅。這項法律旨在強化委內瑞拉的防禦能力，整合軍事和民間資源。美軍自9月開始，已出動MQ-9收割者無人機和AC-130空中砲艇，對認定的運毒船進行了19次打擊，造成76人死亡。這些行動遭到質疑違反國際法。哥倫比亞政府宣布暫停與美國共享情報，表達對美國在該地區針對涉嫌販毒船隻發動致命軍事打擊的抗議。
對於CNN報導英國也停止與美國分享有關致命攻擊的情報一事，美國國務卿盧比歐予以否認，稱這是一則錯誤的報導和假消息。盧比歐強調，沒有任何變化或事件以任何方式阻礙美國正在進行的行動，美國也沒有要求任何人協助其在任何領域包括軍事方面的行動。他還對部分歐洲盟友表示，他們無權決定美國如何捍衛國家安全。
