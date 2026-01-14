美國最快今宣布加薩治理下一步 由巴勒斯坦委員會接管日常運作

一名巴勒斯坦男子，1月13日提著裝滿水的塑膠桶，走過加薩市的臨時庇護營地。（美聯社）



在加薩停火持續維持的狀況下，美國打算推進和平計畫的第2階段。華爾街日報引述消息報導，美國總統川普政府最早可能在14日宣布，成立一個由15名巴勒斯坦人組建的委員會，管理加薩的日常運作，以試圖削弱巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯在該地區的影響力。然而，如何解除哈瑪斯的武裝仍懸而未決，或將成為川普和平計畫的阻力。

在加薩停火持續維持，而巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）已歸還1名已故人質外的所有人質後，美國官員評估，他們現在可以從「制止衝突」轉向「治理與重建」這片領土。川普政府將這一階段稱為其20點和平計畫中的「第2階段」。

華爾街日報報導，美國官員表示，川普政府最早可能在14日宣布，推進加薩計畫的下一個階段，並將成立一個由巴勒斯坦人組成的委員會暫時管理加薩，預計也將公布這個「加薩治理國家委員會」（National Committee for the Administration of Gaza，NCAG）中15名巴勒斯坦技術官僚名單。這些人將負責該地區的日常管理，包括環境衛生、公用事業和教育。

紐約時報引述消息報導，曾擔任巴勒斯坦規劃事務副部長的沙阿特（Ali Shaath）將出任該委員會的領導人。美國官員指出，他們希望透過這個委員會，逐步削弱哈瑪斯在加薩的掌控力。然而，該技術官僚所組成的委員會想建立公信力，就必須交出成績單，這可能取決於以色列是否放寬對進入加薩物資的限制。

官員至今對外透露的資訊有限，尚未清楚說明委員會將由哪些人組成、實際上將如何治理加薩，以及其運作經費可能由誰來負擔。分析人士指出，由於該計畫近來似乎遭遇瓶頸，所已公布委員會成員名單這個舉動，可能是為了替川普的加薩和平計畫注入動能，「在我看來，這其中很大一部分，似乎只是為了展現他們有在做些什麼。」

和平委員會將監督NCAG 穆拉狄諾夫任高級代表

根據美國的計畫，NCAG將由「和平委員會」（Board of Peace）監督。美國官員表示，「和平委員會」由12人組成，就加薩相關事務提供高層指導，而聯合國前中東和平進程特使、保加利亞前外交部長的穆拉狄諾夫（Nickolay Mladenov）將被指派為該委員會的新任高級代表，負責監督和平計畫的落實，並擔任NCAG與和平委員會之間的聯繫窗口。

川普11日在空軍一號上曾說，和平委員會將由「最重要國家的最重要領導人」組成，但他尚未公布成員名單。

美駐以色列前大使憂 哈瑪斯仍能東山再起

然而，和平計畫的下一階段，仍面臨實現加薩長久和平的重重障礙。美國現任和前任官員指出，哈瑪斯至今尚未解除武裝，不僅阻礙了加薩的重建，委員會能做的事情也會受到限制。

美國官員也坦言，這項計畫能否成功，很大程度上取決於哈瑪斯是否放下武器，並自願交出對加薩的控制權。他們表示，雖然哈瑪斯從戰爭以來的整體力量，已被以色列大幅削弱，但仍對加薩的巴勒斯坦人和以色列構成威脅。

曾在歐巴馬政府時期出任美國駐以色列大使的夏皮羅（Dan Shapiro）表示，「我擔心的是哈瑪斯雖然在這整件事中遍體麟傷、鼻青臉腫，卻仍能東山再起，緊抓權力不放，依舊構成威脅，繼續打壓來自加薩的任何異議聲音。」他說，「那樣一來，就等於開始倒數，走向下一輪衝突。」

多國願參與加薩維穩行動 但拒絕武力解除哈瑪斯武裝

美國官員說，印尼與摩洛哥都已承諾，將向名為「國際穩定部隊」（International Stabilization Force，ISF）的國際部隊派遣兵力，在加薩維持秩序。但川普政府尚未公布這支部隊的規模。

美國官員表示，許多有意加入的國家都強調，他們不希望自家部隊被要求使用武力解除哈瑪斯的武裝，這也使得組建這支部隊的工作變得更加複雜。

不過，川普政府預期，哈瑪斯最終將失去權力，並讓位給加薩一個新的治理架構。哈瑪斯11日表示，一旦巴勒斯坦技術官僚團體到位，他們將解散目前在加薩的政府。

