美國最新就業報告數字大幅下修 美國人不滿意經濟表現直指元凶是川普

美國勞工統計局（BLS）於2025年11月20日發布延宕已久的9月就業報告，報告顯示先前公布的7月與8月非農就業成長數字遭到大幅向下修正，兩月合計被高估達3.3萬個工作機會。



具體而言，7月非農就業增長人數從原先公布的增加7.9萬人，下修7千人至僅增加7.2萬人；8月則下修2.6萬人，從原先的增加2.2萬人，直接轉為減少4千人。這是美國就業市場連續出現疲軟訊號的最新證據。



川普被認為是經濟困境元凶



原本預定在10月3日公布的9月就業報告，因美國史上最長的聯邦政府停擺（長達43天）而被迫延後發布，勞工統計局大部分員工當時被強制休無薪假，無法正常進行數據蒐集與處理工作。

報告同時指出，聯邦政府部門的就業人數自今年1月高峰期以來，已累計減少9.7萬人。勞工統計局特別說明，在其企業調查中，即使員工正處於帶薪休假或領取遣散費的狀態，仍被計入就業人口。

就業市場的疲弱表現，也直接反映在美國民眾對經濟的觀感上。根據福斯新聞最新全國民調，高達76%的選民對目前經濟情勢持負面看法，這項比率較7月的67%、以及前總統拜登任內結束時的70%明顯上升。

民調顯示，選民將當前經濟困境的主要責任歸咎於現任總統川普，認為川普需負較大責任的比例約為拜登的兩倍；同時，認為川普政策對個人財務造成傷害的比例，更是歸咎拜登者的三倍。川普在經濟議題的處理滿意度跌至新低，整體施政不滿意度則攀升至歷史高點，甚至在其核心支持群體中也出現明顯下滑。

10月就業報告將不會單獨發布



川普仍將經濟表現視為第二任期的重要政績，並以減稅、放寬管制、擴大能源生產以及吸引外國投資等政策作為佐證。然而，這套論述在今年8月遭到嚴峻考驗，當時勞工統計局公布5月與6月就業數據合計向下修正25.8萬個工作機會，這是近年來罕見的超大幅度修正，隨即引發川普強烈不滿。

就在該修正數據發布數小時後，川普宣布解除勞工統計局局長艾瑞卡．麥肯塔弗（Erika McEntarfer）的職務。川普當時在Truth Social平台發文表示：「依我看來，今天的就業數據是被『動手腳』來讓共和黨和我難堪的。」



這起就業數據爭議爆發時，勞工統計局正努力從長達43天的政府停擺中恢復運作。11月20日，美國勞工部進一步宣布，由於停擺期間員工無法完成關鍵數據蒐集，10月就業報告將不會單獨發布，相關數據將併入11月報告一併處理。這項決定意味著選民與金融市場必須等到12月，才能取得更完整的就業市場最新資訊。



