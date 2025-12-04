美國最新民調79%「支持台灣獨立」 60%挺美軍協防台灣
根據美國「雷根基金會」（Reagan Foundation）最新年度《國防調查報告》一項最新民調顯示，台灣在美國兩黨都擁有高度支持，60%的受訪者表示，如果中國發動侵略，應該直接進行軍事干預，有79%的受訪者人為，應該支持台灣獨立。
該報告顯示，支持保持軍事優勢以威懾對手的聲音正在上升，而台灣作為全球科技重鎮及美國的重要貿易夥伴，是亞太地區潛在的重大衝突點。
中國宣稱台灣是其領土的一部分，並表示統一是不可避免的，儘管中國共產黨從未實質統治過台灣。
儘管華盛頓是台灣最大的軍售來源，美國政府數10年來一直支持台灣海峽現狀，故意保持是否會在與擁有核武的中國發生衝突時進行干預的模糊態度。
雷根基金會的調查顯示，超過七成的受訪者（77%）認為，五角大廈應該協助防衛台灣，抵抗「中國的侵略」。這一立場在美國兩黨之間擁有廣泛的支持，78%的民主黨員及81%的共和黨員表示贊成。
當被問及支持此立場的原因時，主要理由包括美國對戰略夥伴的承諾（23%）及捍衛民主與主權（16%）。
支持美軍直接參與防衛台灣的比例已達60%，較去年11月的48%大幅上升。近三分之二（62%）的受訪者支持在中國入侵台灣時建立禁飛區，比去年增長了11個百分點。
支持正式承認台灣為獨立國家的人數也有所上升，從去年的73%上升為79%。
調查於10月23日至11月3日進行，樣本數為2,507名美國成年人。
