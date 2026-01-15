美國最新膳食指南》為何肝膽科醫師說糖是「新一代酒精」？醫揭飲食與慢性病關聯

美國最新膳食指南強調減少高度加工食品、限制添加糖，回歸原型食物，有助改善腸道菌相、脂肪肝與慢性腸胃不適。（圖片來源／freepik）

美國最新一版膳食指南（Dietary Guidelines）出現關鍵轉向，不再只談熱量、脂肪或單一營養素，而是首度將「腸道健康」納入核心架構，同時明確呼籲減少高度加工食品、限制添加糖，並重新檢視蛋白質與乳製品的角色。

這樣的轉變，對長期站在第一線看診的胃腸肝膽科醫師而言，其實並不陌生。

「腸道被稱為人體的『第二大腦』，這並非誇大。」成美診所院長、胃腸肝膽科醫師陳炳諴接受《信傳媒》訪問時指出，從臨床角度來看，腸道菌叢（gut microbiota）不只是幫助消化，更是人體最大的免疫器官與內分泌調節站，而最新膳食指南所強調的方向，正好與臨床觀察高度一致。

究竟腸道菌相對整體健康的重要性為何？提高蛋白質攝取建議，對腸胃功能或肝臟負擔會不會有影響？哪些族群要特別注意？過量糖分又會如何影響脂肪肝與代謝健康？

腸道菌相不只是消化，牽動免疫、代謝與慢性病

陳炳諴表示，腸道健康之所以重要，在於腸道菌叢同時參與消化、代謝與免疫調節。「腸道好菌能幫助分解我們無法消化的纖維，產生短鏈脂肪酸（SCFA），這對調節血糖、血脂及能量代謝至關重要。」

從免疫角度來看，人體約有70%的免疫細胞集中在腸道。一旦腸道菌叢失衡（dysbiosis），腸道黏膜屏障就可能受損，出現俗稱「腸漏症」的狀況，讓毒素與細菌進入血液，引發全身性的慢性發炎。

「目前醫學實證已發現，腸道菌相的改變，與肥胖、糖尿病、發炎性腸道疾病（IBD），甚至憂鬱症、巴金森氏症等神經系統疾病，都有密切關聯。」陳炳諴強調，維持腸道微生態的「多樣性」，就是預防慢性病的第一道防線。

「高度加工食品」是腸胃與肝臟的共同負擔

新版美國膳食指南明確點名應減少高度加工食品（ultra-processed foods）。陳炳諴表示，在門診中，這類飲食型態帶來的問題其實非常常見。

「高度加工食品通常具備高油、高糖、高添加物、低纖維的特性。」他指出，臨床上最常看到3大類影響。

第一是功能性腸胃障礙，包括腸躁症、腹脹與腹瀉。「加工食品中的乳化劑、人工代糖與防腐劑，容易破壞腸道黏膜層並改變菌叢結構，導致異常發酵，產生嚴重脹氣與腸躁症狀。」

第二是胃食道逆流。這類食物胃排空速度較慢，加上高油脂容易造成下食道括約肌鬆弛，是年輕族群胃食道逆流越來越普遍的重要原因。

第三則是代謝性脂肪肝。陳炳諴指出，加工食品常含有高果糖玉米糖漿，「這比酒精更容易直接轉化為肝臟脂肪」，造成脂肪肝惡化，肝發炎指數上升。

蛋白質攝取提高，不是人人都適合「吃越多越好」

新版指南提高蛋白質攝取的重要性，但陳炳諴提醒，高蛋白飲食並非毫無代價，尤其若缺乏纖維質搭配，腸胃道副作用並不少見。

「高蛋白飲食若未攝取足夠蔬果，未被消化的蛋白質進入大腸後，會被壞菌分解，產生硫化氫、氨氣等物質，導致糞便惡臭、便秘或腹脹。」陳炳諴指出。

在肝腎功能方面，一般健康人適度提高蛋白質通常無礙，但特定族群必須嚴格控制，包括肝硬化或肝功能嚴重不佳者，肝臟無法有效代謝蛋白質產生的氨，可能引發肝腦病變；慢性腎臟病患者，則可能因腎臟過濾負擔增加，加速腎功能惡化。

陳炳諴建議，一般民眾若要提高蛋白質攝取，應採取「植物性蛋白（如豆類）」與「動物性蛋白」各半的策略，以減輕代謝負擔。

陳炳諴指出，美國最新膳食指南首度將「腸道健康」納入核心，與臨床長期觀察高度一致，吃真正的食物是維持腸道與代謝健康的關鍵。（攝影／陳稚華）

全脂乳製品解禁，乳糖不耐者仍需審慎

新版指南接受「不加糖的全脂乳製品」，主要考量其營養密度與飽足感，且乳脂肪本身並非心血管疾病的主因。不過，陳炳諴提醒，對台灣常見的「乳糖不耐症」族群仍需小心，重點並不在脂肪，而在乳糖。

「引起腹瀉、脹氣的是乳糖，不是脂肪。」雖然全脂牛奶的油脂會延緩胃排空，可能稍微減緩乳糖進入腸道的速度，但對嚴重乳糖不耐者而言，改善幅度有限。

臨床上，他更建議這類族群選擇無糖優格、起司等發酵乳製品，或是去乳糖牛乳，而不必為了跟隨指南而勉強飲用全脂鮮乳，以免造成腸道長期慢性發炎。

肝膽科醫師眼中，糖是「新一代酒精」

在限制添加糖的部分，陳炳諴直言，「在肝膽科醫師眼中，糖，尤其是果糖，是新一代的酒精。」

他指出，果糖幾乎完全由肝臟代謝，過量攝取會啟動脂肪新生作用（de novo lipogenesis），直接在肝臟堆積脂肪，導致非酒精性脂肪肝（NAFLD／MASLD）。「含糖飲料不只造成脂肪肝，還會引發胰島素阻抗，使肝臟發炎與纖維化風險大增，形成惡性循環。」

至於代糖，陳炳諴提醒，雖然熱量低，但近年研究顯示，部分代糖可能改變腸道菌叢，進而影響血糖耐受性。「與其改用代糖，不如真正戒甜，對肝臟健康更實際。」

「吃真正的食物」是治療也是預防

談到新版指南強調的「吃真正的食物（eat real food）」，陳炳諴直言，這在臨床上「絕對有幫助，而且效果非常顯著」。

所謂真正的食物，就是指原型食物（whole foods）。他在門診中觀察到，許多長期受腸躁症或輕中度脂肪肝困擾的患者，只要戒除加工食品，改吃糙米、地瓜、優質肉類與大量蔬菜，往往在2-4週內就能感受到腹脹改善，3-6個月後，超音波檢查常可看到脂肪肝明顯減輕。

陳炳諴說明，原因在於原型食物保有完整的食物基質與纖維，消化吸收速度較慢，血糖波動穩定，同時能提供腸道好菌所需的益生元。「這不只是治療，更是最強大的預防醫學。」

「真正的食物」指的是未高度加工的原型食物，如糙米、地瓜、蔬菜與優質蛋白質，保有完整纖維與食物基質，有助穩定血糖、滋養腸道菌相，是改善腸胃與代謝健康的重要基礎。（圖片來源／freepik）

從腸道菌相、加工食品到糖分與肝臟代謝，美國最新膳食指南所描繪的飲食方向，並非流行趨勢的翻轉，而是逐步回到「食物本質」。在胃腸肝膽科門診中，這樣的改變早已被反覆驗證，陳炳諴強調，與其追逐複雜的飲食規則，不如從減少加工、吃原型食物做起，讓腸道恢復該有的平衡，才能真正為長期健康打下基礎。

(原始連結)





