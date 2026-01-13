美國最新通貨膨脹率持穩 關稅調漲豁免緩和物價衝擊

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國政府今天公布，上個月通貨膨脹維持穩定，一如分析師預期。川普政府近幾個月擴大關稅調漲豁免範圍，納入一些關鍵農產品等項目，反映在去年最後幾個月物價並未大漲上。

法新社報導，美國勞工部公布，2025年12月美國消費者物價指數（CPI）與前1年同期相比升高2.7%，與11月漲幅相同；若與前月相比，12月CPI則上升0.3%，最大漲勢來自住房價格。

若扣除波動較大的食品和能源價格，12月美國CPI則較1年前同期上漲2.6%。

去年美國在總統川普（Donald Trump）關稅行動恐影響經濟的陰影下，民眾對於生活成本壓力的擔憂大增。隨著川普祭出一波波關稅，幾乎所有貿易夥伴國的貨品都受到影響，美國通膨也逐步升溫。

儘管美國商家陸續表示面臨成本升高，不過許多業者已搶在關稅預定調漲前囤貨來緩和衝擊，避免將增加的成本全部轉嫁給消費者。（編譯：張正芊）1150113