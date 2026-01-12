美國最新飲食指南納入紅肉、全脂奶！台灣人可照吃嗎？專家揭6關鍵

美國近日正式公布最新《2025–2030年美國飲食指南》，不僅視覺上首度捨棄過去熟悉的「正三角形」，改以醒目的「倒金字塔」呈現，內容更是一次大翻盤，顛覆長年以來的飲食觀念。

這項更新一出，立刻在台灣營養師、醫師與健康圈掀起熱烈討論，究竟新指南和以往有何不同？台灣人真的能「原封不動」照著吃嗎？

美國發布最新飲食指南，5大改變一次看

新版美國飲食指南最大關鍵字是「真正的食物（Real Food）」。也就是回歸原型、營養密度高的天然食材，藉此對抗美國日益嚴重的肥胖與代謝疾病問題。倒金字塔的最上層，優先擺放蛋白質與蔬菜，穀物地位則明顯下修，而高度加工食品則被點名「能避就避」。

（取自：2025-2030年美國飲食指南）

【2025–2030 美國飲食指南重點8重點】

吃原型食物 每餐優先攝取高品質蛋白質，包括紅肉。建議量：約 1.2–1.6 g/kg/日。 蔬菜與水果每天都要吃。 選擇全穀類，減少精製澱粉。 攝取健康脂肪，奶油也可接受，但飽和脂肪建議 大幅減少高度加工食品與添加糖。 注意鈉與酒精攝取。 慢性病族群可依專業指導調整飲食。

綜合營養師呂美寶、家醫科醫師洪暐傑等專家的解讀，新版指南的核心變革，主要可歸納為以下5大重點。

1. 蛋白質需求倍增：

新版指南將每日蛋白質建議量，拉高至1.2–1.6 g/kg。換算下來，一名60公斤成人，每天要吃72–96克蛋白質，並鼓勵攝取包括紅肉在內的動物性蛋白。

2. 脂肪觀念的平反：

過去長年被視為健康公敵的飽和脂肪，在新指南中獲得某種程度的「平反」。內容不僅轉向支持奶油等動物性脂肪，也建議選擇全脂乳製品。

不過，這並不代表可以「放心狂吃奶油」。洪暐傑醫師提醒，新指南仍強調飽和脂肪攝取量，不應超過每日總熱量的10%；同時也為烹飪用油訂出清楚的「優先順序」，首選是橄欖油等富含必需脂肪酸的油品，其次才是奶油等動物性油脂。

3. 碳水化合物地位降級：

米飯、麵食等穀物，從過去飲食中的「主角」，被下修為配角。對於添加糖與精緻碳水化合物，指南更採取近乎「零容忍」的嚴格態度，建議每餐添加糖不超過10克，甚至不建議使用任何代糖。換句話說，一杯含糖優格，很可能一吃就超標。

4.乳製品優先選擇全脂：

小兒科醫師陳奕成指出，過去版本的飲食指南，多半偏好低脂或脫脂乳製品；然而在新版建議中，立場出現明顯轉向。指南中特別強調，全脂乳製品對於兒童的能量供給與大腦發育具有關鍵作用，也象徵美國官方正式釋出訊號，天然脂肪不再被一概視為「壞脂肪」，在適量前提下，可安心納入日常飲食。

5..放寬飲酒攝取量：

過去美國飲食指南對飲酒有明確上限：男性每日不超過兩杯、女性一杯，且背後都有大型研究支持；新版卻改為相對籠統的「少喝一點（Drink Less）」，這也也引發專家質疑。

美國飲食指南大翻盤，台灣可以照單全收？專家分析6大關鍵一次看懂

面對美國飲食指南的大翻盤，台灣人適合「照表操課」嗎？呂美寶營養師認為，與其盲目遵循美國建議，台灣人更應掌握「吃原型食物、遠離加工品」的核心精神，結合台灣本土科學數據、個人體質與飲食習慣，才是最適合我們的健康解方。

1.吃過多蛋白質恐腎臟健康疑慮：

台灣素有「洗腎王國」之稱，不少人更存在隱性腎功能問題，對腎功能已受損者而言，過量蛋白質恐加速腎功能惡化。相較之下，依循國內建議的「豆、魚、蛋、肉」蛋白質攝取順序，對腎臟負擔更為友善。

2.亞洲人體質對「飽和脂肪」較為敏感：

研究顯示，許多亞洲人體質，即使 BMI 看似正常，體內仍容易累積內臟脂肪，對飽和脂肪所引發的胰島素阻抗反應也更為敏感。因此放寬飽和脂肪攝取量並非一體適用，而應視個人代謝狀況審慎評估。

3.肉要挑著吃，開放紅肉不代表可以大啖牛排：

新版指南雖將牛排等紅肉視為原型食物，卻不代表能毫無節制地以牛肉補充蛋白質。減重醫師蕭捷健分析，指南同時明訂，飽和脂肪攝取量不得超過每日總熱量的10%。以每日攝取2000大卡為例，飽和脂肪上限約為22克，但一塊約4盎司、5根手指大的牛小排，飽和脂肪含量就高達20-25克，幾乎一餐就超標。

此外，國際癌症研究機構（IARC）早已將加工肉列為一級致癌物，紅肉則屬2A級致癌物。研究顯示，每天攝取50克加工肉，大腸癌風險就會增加18%。這些科學證據也顯示，紅肉應「有限度地吃」，蛋白質來源仍建議多元化，包含白肉、魚類與植物性蛋白。

4.乳糖不耐症族群應考慮多元來源：

新指南建議每日攝取多達3份、約720毫升的全脂乳製品，但對乳糖不耐症比例偏高的台灣族群而言，恐引發腹脹、腹瀉等腸胃不適。建議，可從優格、起司、板豆腐、小魚乾、黑芝麻等多元食物來源補充鈣質，更符合台灣人的體質與飲食習慣。

5.澱粉不是敵人；

雖然全穀類在新版倒金字塔中位於較低位置，但並不代表可以忽視。指南內文仍明確建議每日攝取2至4份全穀類，並指出其對預防糖尿病與肥胖具有保護效果。蕭捷健醫師也提醒，澱粉是運動時的重要燃料，甚至在高強度運動中，適量補充精緻糖或葡萄糖膠，反而有助於提升運動表現、減少肌肉耗損。

6.不需要完全禁代糖：

新版指南將天然代糖與合成代糖一併討論，建議全面戒除甜味。不過蕭捷健醫師提醒，過度嚴苛「禁糖」，反而容易導致意志力崩潰，最後報復性攝取高糖飲料或甜食，得不償失。專家建議，若偶爾想吃甜食，適量使用天然代糖，反而是更務實、也更能長期執行的選擇。



